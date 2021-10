Légendes Pokémon Arceus s’attarde sur la nouvelle forme de Zorua et Zoroark dans un nouveau trailer

Il y a quelques jours, Légendes Pokémon Arceus l’a joué film d’horreur avec un trailer façon caméra embarqué, qui s’est un peu plus révélé avec une nouvelle vidéo. On y découvrait alors les Zorua et Zoroark de la région d’Hisui, qui sont bien différents de ceux que l’on connaît d’habitude. The Pokémon Company publie une nouvelle vidéo où on peut désormais les voir en jeu.

Une tragique histoire derrière cette nouvelle forme

Les deux Pokémon seront donc de type Normal/Spectre comme on le savait déjà, et on apprend que les Zorua sont arrivés à Hisui après avoir été chassés d’ailleurs par les hommes suite aux illusions qu’ils créaient. Mais face aux terres hostiles de cette nouvelle région, les Zorua n’ont pas survécu, d’où leur retour en type Spectre.

On peut ici les voir un peu plus dans leur environnement, histoire de voir à quoi ressemblent les modèles 3D de ces Pokémon presque inédits.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.