Le roguelite coopératif Starlight Re:Volver entamera son accès anticipé le 27 août

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Comme tant d’autres avant lui, Starlight Re:Volver veut aller conquérir le public de Hades, mais à sa manière. Pas question de recopier le travail de Supergiant Games, ne serait-ce que sur sa direction artistique. Pahdo Labs lorgne sur quelque chose de beaucoup plus festif et coloré, qui peut en plus de cela être vécu à plusieurs. Annoncé l’année dernière, le roguelite coopératif est désormais prêt à se lancer dans le grand bain avec la sortie de son accès anticipé.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Starlight Re:Volver
Starlight Re:Volver
pc

Date de sortie : N/C

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Starlight Re:Volver est un nouvel action-RPG qui veut mélanger un univers très coloré avec un gameplay inspiré par Hades

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Starlight Re:Volver est un nouvel action-RPG qui veut mélanger un univers très coloré avec un gameplay inspiré par Hades

Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals

Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu

Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le roguelite coopératif Starlight Re:Volver entamera son accès anticipé le 27 août
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le roguelite coopératif Starlight Re:Volver entamera son accès anticipé le 27 août
Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals
Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu
Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman
Lost Soul Aside présente une bande-annonce bourrée d’action juste avant sa sortie
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lost Soul Aside présente une bande-annonce bourrée d’action juste avant sa sortie
[MAJ] Le prochain jeu de Santa Monica Studios (God of War) est au cœur d’une nouvelle rumeur
Image d\'illustration pour l\'article : [MAJ] Le prochain jeu de Santa Monica Studios (God of War) est au cœur d’une nouvelle rumeur
Le prochain remaster de la saga Tales of sera annoncé ce 19 août, les paris sont ouverts
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain remaster de la saga Tales of sera annoncé ce 19 août, les paris sont ouverts
Voici les premières images de la saison 2 de la série Fallout produite par Amazon
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les premières images de la saison 2 de la série Fallout produite par Amazon
Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga prend un peu de retard sur sa sortie occidentale
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga prend un peu de retard sur sa sortie occidentale
Assassin’s Creed Shadows est le jeu de 2025 le plus vendu en Europe, pour l’instant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows est le jeu de 2025 le plus vendu en Europe, pour l’instant
Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un roguelite à deux lames entre promesses et maladresses, nouvel aperçu
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un roguelite à deux lames entre promesses et maladresses, nouvel aperçu
6 ans après sa sortie, Shenmue III revient dans une version améliorée sur les plateformes modernes
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : 6 ans après sa sortie, Shenmue III revient dans une version améliorée sur les plateformes modernes
Kirby Air Riders sera la prochaine exclusivité Switch 2 à avoir droit à son Nintendo Direct, prévu le 19 août
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby Air Riders sera la prochaine exclusivité Switch 2 à avoir droit à son Nintendo Direct, prévu le 19 août
Rune Factory: Guardians of Azuma dépasse les 500 000 exemplaires expédiés, un excellent démarrage pour la saga
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Rune Factory: Guardians of Azuma dépasse les 500 000 exemplaires expédiés, un excellent démarrage pour la saga
Swords of Legends, anciennement Gujian 4, est un action-RPG qui fait suite à une licence chinoise populaire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Swords of Legends, anciennement Gujian 4, est un action-RPG qui fait suite à une licence chinoise populaire
Project LLL, le MMO-shooter de NCsoft, change de nom et devient Cinder City
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Project LLL, le MMO-shooter de NCsoft, change de nom et devient Cinder City
Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne
Légendes Pokémon Z-A : Une nouvelle vidéo présente ses matchs à 4 avec le Club de Combat Z-A
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A : Une nouvelle vidéo présente ses matchs à 4 avec le Club de Combat Z-A
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 août (Sword of the Sea, Herdling…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 août (Sword of the Sea, Herdling…)
Tomb Raider IV-VI Remastered : De l’intelligence artificielle aurait été utilisée pour simuler la voix de Lara Croft
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider IV-VI Remastered : De l’intelligence artificielle aurait été utilisée pour simuler la voix de Lara Croft
Bubsy sera de retour dans sa propre compilation dès le 9 septembre
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Bubsy sera de retour dans sa propre compilation dès le 9 septembre
Suite à son report, Crimson Desert se dévoile avec 13 minutes de gameplay
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à son report, Crimson Desert se dévoile avec 13 minutes de gameplay
Call of Duty Black Ops 7 : Une fuite révèle la date de sortie du jeu, ainsi que l’absence d’une version Switch 2
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Call of Duty Black Ops 7 : Une fuite révèle la date de sortie du jeu, ainsi que l’absence d’une version Switch 2
Avec son dernier patch, Wuchang: Fallen Feathers effectue une curieuse censure à propos de certains personnages
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec son dernier patch, Wuchang: Fallen Feathers effectue une curieuse censure à propos de certains personnages