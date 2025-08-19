Le roguelite coopératif Starlight Re:Volver entamera son accès anticipé le 27 août

Une longue période d’accès anticipé en prévision

Avec sa version en accès anticipé qui commencera le 27 août prochain, Starlight Re:Volver vous permettra de jouer avec quatre personnages dans trois décors différents ainsi qu’un premier quartier de Nishi Island Metropolis, qui vous sert de QG avant de repartir au combat. Plus tard, d’autres personnages seront disponibles, tout comme de nouvelles zones et boss. Dès l’accès anticipé, les parties en coopération jusqu’à 4 seront mises en place.

Ce Starlight Re:Volver se présente comme un roguelite coopératif dans lequel on incarne des Divers, des agents chargés d’explorer les terres du So Mi, une zone riche en secrets, pleine de magie, loin de l’univers technologique de la métropole. En plus des combats en temps réel, le jeu propose également de nombreuses activités plus calmes et un casting varié à rencontrer.

Starlight Re:Volver est uniquement prévu sur PC via Steam, du moins pour le moment. Sa période d’accès anticipé devrait être assez longue, puisque le studio indique qu’il sera au travail pendant au moins deux ans avant la sortie de la version 1.0.