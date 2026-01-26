Le remaster de Dynasty Warriors 3 prend du retard, aucune nouvelle date n’est annoncée

Un jeu en moins en mars, le calendrier souffle un peu

Si vous comptiez retrouver Lu Bu et compagnie dès le 19 mars prochain, date à laquelle Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered devait initallement arriver, vous allez devoir revoir vos plans. Le producteur du titre, Tomohiko Sho, a annoncé via un communiqué que ce remaster ne sortira pas à la date prévue, et le studio n’a pas souhaité donner de nouvelle date dans la foulée :

« La sortie de Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, initialement prévue pour le 19 mars 2026, est reportée. Premier opus remasterisé de la série Dynasty Warriors, ce jeu a été entièrement retravaillé afin de satisfaire pleinement nos fans. La nouvelle date de sortie sera communiquée ultérieurement. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. »

Cela veut peut-être dire que le report est majeur, ou bien que le studio veut s’assurer de corriger ce qui lui fait défaut avant d’être certain de fixer une nouvelle date. L’attente va en tout cas continuer un peu plus longtemps.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.