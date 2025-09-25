Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered signera le retour le 19 mars 2026 d’un opus charnière

Lu Bu du recyclage ?

Il aurait pu s’agir d’un remaster du 2, mais c’est finalement Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered qui se chargera de remettre au goût du jour l’un des opus les plus importants de la licence. Des images ont pu accompagner l’annonce, et clairement Dynasty Warriors Origins est passé par là.

Alors derrière ce titre d’article un peu là pour le plaisir, on ne va pas se le cacher, se dissimule quand même les prémices d’une potentielle mine d’or pour Omega Force et Koei Tecmo. Pouvoir compter sur les bases graphiques et techniques posées par le « reboot » Dynasty Warriors Origins ouvre la porte à un planning de remasters tout trouvé.

Mais pour l’heure, contentons-nous déjà de cette refonte sous Unreal Engine 5 du troisième épisode. On y retrouvera toute l’essence du jeu de base, avec les mécaniques qu’il apportait à l’époque, en comptant en plus sur le contenu embarqué par Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends. Quelques ajustements d’interface et de gameplay viendront aussi moderniser l’expérience, ce qui n’est pas de trop pour un jeu, quand même, sorti en 2001.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered arrivera le 19 mars 2026 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch première du nom.