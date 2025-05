MIO: Memories in Orbit dévoile à nouveau son univers aussi beau qu’impitoyable à travers un trailer de gameplay

MIO vaut se méfier de sa beauté

MIO: Memories in Orbit est porteur d’une proposition étonnante. Derrière sa direction artistique très séduisante se cache un gameplay corsé autant dans les combats que dans ses séquences d’exploration. Un mélange qui nous avait déjà plutôt conquis lors d’un premier aperçu à la PGW 2024, et qui s’exprime dans un nouveau trailer.

La vidéo nous remontre les différentes facettes de l’Arche, un gigantesque aéronef rempli de mystères où nous incarnerons le petit robot MIO, à la recherche des souvenirs perdus de ce vaisseau, mais aussi de son propre passé et destin. Qu’il s’agisse des nombreuses créatures ou des zones truffées de piège, votre dextérité et vos réflexes seront mis à dure épreuve, surtout si vous décidez de vous laisser porter par les nombreux chemins menant à diverses curiosités annexes.

Via ces nouvelles images de gameplay, on se rend compte d’ailleurs à quel point celui-ci peut s’avérer particulièrement aérien. Et on peut donc vous confirmer qu’il ne s’agira pas vraiment d’une promenade de santé, en attendant notre prochaine preview qui arrivera bientôt.

MIO: Memories in Orbit débarquera cette année sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.