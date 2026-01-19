Test MIO: Memories in Orbit – Une véritable perle façonnée avec le cœur

8.5

Jaquette de MIO: Memories in Orbit
MIO: Memories in Orbit
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2

Date de sortie : 20/01/2026

  • Hyper charmant visuellement et musicalement
  • Gameplay combat très simple sans jamais s'avérer limité
  • Une exploration des plus agréables avec énormément de secrets
  • Du challenge dosé pile comme il faut
  • La maniabilité de MIO devient à terme un pur régal
  • Une histoire prenante distillée avec maîtrise
  • Une œuvre globalement très soignée et très polish
  • Des paramètres de difficulté originaux
  • Un système de jauge d'énergie auquel il faut s'habituer
  • Des allers-retours pour réessayer un boss parfois longs
  • Il est facile de perdre le chemin principal et de rater des zones entières
Avec MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes délivre un metroidvania de très grande qualité. De son gameplay très simple à un approfondissement permis par ses modificateurs, de son univers au style graphique magnifique à son challenge savamment dosé, ou encore de sa musique envoûtante à sa narration maîtrisée, la partition est rondement menée sur tous les plans. On peut bien noter ici et là quelques choix discutables dont la plupart servent aussi la force de la proposition, avec en tête quelques difficultés à s’orienter. Mais d’une manière époustouflante, MIO: Memories in Orbit transpire surtout de justesse et de soin, et alors que 2026 vient à peine de commencer, le titre se présente sans doute déjà comme une valeur sûre de l’année.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

