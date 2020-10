Le Livre des Anciens : Présentation et avis sur le tome 1 de Bragelonne

Aujourd’hui, nous replongeons avec plaisir dans un nouveau roman. Cette fois-ci, c’est un ouvrage issu de la plume de Mark Lawrence qui va passer sous notre regard : Le Livre des Anciens. Déjà paru chez Bragelonne, cette série arrive donc après deux trilogies déjà bien connues de l’auteur : L’empire Brisé et La Reine Rouge.

Évidemment, les amateurs de littérature fantasy savent très bien que cette série a déjà quelques années. En effet, nous avons reçu la version poche, réédition disponible depuis le 16 septembre dernier. Nous n’avions pas eu l’occasion, à l’époque, de nous plonger dans la version grand format que nous proposait l’éditeur francophone. Une aubaine donc, qui a occupé quelques-unes de nos premières soirées mornes rythmées par le son de la pluie et du vent venant frapper portes et fenêtres.

Vous vous doutez déjà bien que si nous avons continué la lecture sur quelques soirées, c’est que cette dernière était suffisamment plaisante pour en valoir le coup. Malgré tout, nous allons revenir plus en détails sur celle-ci dès maintenant. Et puis, c’est l’occasion de changer encore de genre après vous avoir présenté un comics (DIE), un manga (Nyankees) et un livre d’analyse (FMA).

Un schéma narratif bien connu

Bien, commençons par le commencement. Le Livre des Anciens nous emmène tout d’abord au couvent de la Mansuétude, lieu où de nombreuses jeunes filles sont formées à devenir des tueuses. Certaines d’entre elles développent des talents cachés grâce au sang qui coule dans leurs veines. Ces dernières sont les descendantes des Anciens, des individus ayant accosté il y a fort longtemps sur les rives d’Abeth.

Un jour, une enfant de huit ans arrive sur les lieux. Son nom est Nona et cette dernière emmène avec elle un passé déjà sanglant pour son jeune âge. Recherchée par de très puissants, cette jeune enfant rejoint finalement les rangs des tueuses afin d’être formée. Mais son parcours est semé d’embûches, notamment par les fantômes de son passé. Nona doit affronter ses démons si elle veut devenir une grande guerrière et ainsi garder la vie sauve. Mais avec un passé aussi violent que le sien, la tâche va se révéler ardue.

Mark Lawrence nous offre alors une histoire aux attraits de récit initiatique comme le présente Carl Simon Morgenstern avec son Bildungsroman. Dès lors, l’intrigue tourne essentiellement autour de l’évolution de sa protagoniste : Nona, mais aussi autour des relations qu’elle noue progressivement avec d’autres personnages. Tout l’intérêt de cette histoire est donc de nous servir un personnage complexe, voué à devenir un idéal.

Autour de tout ceci, l’auteur nous propose aussi quelques problématiques intéressantes, à propos desquelles le lecteur peut réfléchir. Par ailleurs, moult indices sont parsemés à travers le récit afin d’aider le lecteur à identifier les problématiques et y trouver des solutions. Parfois, les indices sont un peu trop gros. Cela ne nuit pas au plaisir de lecture mais rend le tout un peu moins jouissif.

C’est donc une toile d’ensemble tout ce qu’il y a de plus classique pour le genre de la fantasy. Les habitués se diront qu’il s’agit de vu et de revu. Et ils auront raison. Malgré tout, Mark Lawrence parvient à ajouter quelques subtilités à son œuvre pour que ce dernier garde une part d’originalité.

L’envie d’aller plus loin

Bien évidemment, la simple lecture de la quatrième de couverture aide à comprendre que Le Livre des Anciens ne sera pas qu’une simple série de fantasy pure souche. Ce premier tome, Sœur Écarlate permet alors à l’auteur de nous présenter un univers travaillé et bien pensé, où la science-fiction occupe une petite place. Il justifie son univers avec brio, en nous servant un premier tome très sombre, où l’auteur parvient à mettre le lecteur mal à l’aise à plusieurs reprises.

Le style de Mark Lawrence est, au passage, très plaisant. Si la majorité de son intrigue se déroule dans un lieu clos, son récit est très ouvert, profond. On suit avec grand intérêt l’évolution de Nona et des autres personnages. Les retournements de situation sont également bien amenés, brisant la lecture nonchalante que pourrait adopter le lecteur pile au bon moment. Une petite surprise attend également les intéressés autour du protagoniste, mais nous n’en dirons pas plus pour ne pas ternir le plaisir de la découverte.

En outre, l’écrivain prend le temps de poser les bases de son univers. L’Empire, puissance en présence dans le scénario est ainsi présenté petit à petit. Et les nouveaux personnages sont ajoutés suffisamment bien pour que le lecteur ne se perde pas. Tout cela pour mener vers une clôture de qualité.

En effet, tout est amené de sorte à donner envie de continuer la lecture au-delà des pages disponibles. L’histoire continue dans un second tome pour lequel le premier a posé des bases fortes. La lecture est fluide et plaisante. Bref, c’est une intrigue bien ficelée qui ne demande qu’à se lire.

Faut-il craquer pour le premier tome de Le Livre des Anciens ?

Par son écriture, Mark Lawrence nous transporte dans un univers froid et sombre, où la violence semble être la réponse la plus simple et efficace. Il y met en scène des personnages taillés pour survivre à cet univers qu’il dépeint.

Avec son aisance pour tantôt faire se calmer l’intrigue, tantôt la faire s’emballer, l’auteur nous propose une histoire intéressante, au rythme variable mais plaisant à suivre. On se laisse rapidement prendre à son jeu et l’attachement se fait au fil des pages.

Nous pouvons aisément dire que ce premier tome de Le Livre des Anciens nous plaît. Ce dernier est le résultat d’une recette que Mark Lawrence parvient à maîtriser sans difficulté. Il nous tarde de nous lancer dans sa suite.