Le jeu mobile NieR Re[in]carnation s’apprête à fermer ses portes

Le jeu mobile prend la route de la mauvaise f[in]

On le pensait plus en sécurité que SINoALICE grâce à la puissance de la marque NieR mais l’autre jeu mobile de Yoko Taro va donc lui aussi tirer sa révérence. NieR Re[in]carnation aura droit à une ultime mise à jour le 28 mars avec la fin de son histoire avant de fermer ses serveurs dès le 30 avril au petit matin à 7 heures. Avant la fermeture du jeu, des événements auront lieu durant le mois de février et de mars, avec la possibilité de doubler les « Mama Points » ou encore la possibilité d’obtenir plus de tickets et d’invocations gratuites, le temps de profiter encore quelques mois de cette expérience.

Sorti chez nous durant l’été 2021, ce spin-off mobile proposait d’étendre l’univers de NieR tout en se reposant sur une mécanique de gacha, qui permettait notamment d’invoquer des personnages comme 2B et compagnie. La fin d’un chapitre pour la saga NieR, qui n’est cependant pas du tout en danger puisque ses créateurs réfléchissent à son avenir, probablement sur consoles et PC.