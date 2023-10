SINoALICE : Le gacha de Yoko Taro (NieR) rend les armes, fermeture prévue dans quelques semaines

Le livre se referme, même au Japon

Square Enix a annoncé la fermeture prochaine des serveurs pour SINoALICE, même si la fin de l’aventure était déjà prononcée depuis un moment pour la version globale. Il y a quelques semaines, l’éditeur avait déclaré que cette version internationale prendrait fin à partir du 15 novembre prochain. Et si certains pensaient se tourner vers la version japonaise pour continuer à jouer au titre, quitte à tout recommencer, c’est peine perdue.

La version japonaise va elle aussi fermer ses portes, et ce dès le 26 décembre pour sa version sur navigateur, et le 15 janvier 2024 sur iOS et Android. Pour « fêter » la fin de cette épopée, un évènement aura lieu le 23 janvier prochain au Japon avec plusieurs membres de l’équipe de développement, mais on ignore s’il sera retransmis en live.

C’est donc la fin définitive pour ce gacha imaginé par Yoko Taro, dans lequel on pouvait retrouver des personnages d’histoires populaires. Il aura donc tenu un peu plus de six ans, ce qui est tout de même une belle longévité pour le genre.