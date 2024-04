La fin du jeu mobile avait été annoncée en janvier dernier, un peu moins de trois ans après l’ouverture de ses serveurs chez nous. Ce spin-off mobile avait beau prendre des allures de gacha comme on en voit tant sur le marché, il avait su séduire le public grâce au charme de la série NieR et à son ambiance si particulière, sans parler de son chara-design largement salué. Malheureusement, cela n’aura pas suffit pour assurer une rentabilité stable, et c’est pourquoi Square Enix a décidément de mettre fin au projet avec les serveurs qui ont coupé aujourd’hui, rendant le jeu totalement inaccessible.

[Important Notice]

As of Apr. 29 22:00 PST, NieR Re[in]carnation game service has ended.

Thank you so much for all of your support over the last 3 years!#NieR #NieRReincarnation

