Le jeu mobile Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia va fermer ses serveurs en février prochain

Un autre jeu mobile Final Fantasy disparait

On le sait, les free-to-play mobiles ont tous une date d’expiration et certains ferment leurs portes plus rapidement que d’autres. La saga Final Fantasy a beau être populaire, elle n’est pas à l’abri d’un tel destin et Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia le prouve aujourd’hui. Après plus de six ans d’existence, ce qui est tout de même un bel exploit pour le genre (surtout chez Square Enix), le jeu s’apprête à tirer sa révérence.

Square Enix a annoncé cela en indiquant que les serveurs de Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia ne seraient plus opérationnels après la date du 29 février prochain (drôle de coïncidence, Final Fantasy VII Rebirth sort à la même date). L’éditeur prévient que la monnaie in-game non-utilisée pourra être remboursée si vous ne supprimez pas l’application trop tôt, tandis que les évènements du sixième anniversaire (et donc dernier) permettront aux joueurs et aux joueuses d’obtenir plein de récompenses avant la fin du service. Un petit cadeau d’adieu en somme.

To our loyal players, It is with deep regret that we inform you that DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA will end service on Feb. 29, 2024 UTC. We would like to thank you for your many years of support, and hope you can enjoy playing for a little while longer.#DissidiaFFOO pic.twitter.com/aZlw9jU9Bs — DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA (@DissidiaFFOO) November 29, 2023