NieR: Orchestra Concert 12024 [ the end of data ] annonce plusieurs dates dont une à Paris

« The place 2B »

En dehors du caractère unique des jeux de Yoko Taro, la licence NieR peut compter sur des bandes-son absolument sublimes grâce au talent de Keiichi Okabe. En France, on ne doute pas que les fans sont nombreux et apprécient toutes ces compositions. Grâce à Square Enix et AWR Music Productions, une série de concerts est prévue pour l’année 2024.

Appelé « NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data] », ce concert mettra en vedette un orchestre symphonique et une chorale, ainsi que de nouvelles lignes de dialogue enregistrées par les voix anglaises de 2B et 9S dans un nouvel épisode écrit par Yoko Taro en personne. Les différentes performances se feront sous la direction du chef d’orchestre Eric Roth, les solistes originales de la série NieR, Emi Evans et J’nique Nicole, seront également présentes. De plus, un programme spécialement conçu par Yoko Taro et Keiichi Okabe sera projeté en exclusivité.

Les dates pour NieR: Orchestra Concert 12024 [ the end of data ]

Si vous résidez en France, sachez que le concert fera plusieurs dates en Europe, que ce soit en France ou dans des pays limitrophes. Voici toutes les dates prévues pour la tournée :

24 janvier 2024 – Los Angeles (Peacock Theater)

3 février 2024 – Chicago (Rosemont Theatre)

10 février 2024 – Berlin (Tempodrom)

17 février 2024 – Barcelona (Auditori Forum)

23 février 2024 – Paris (Palais des Congres)

16 mars 2024 – Bangkok (Prince Mahidol Hall)

30 mars 2024 – Orlando (Dr. Phillips Center)

Il ne reste plus qu’à attendre la mise en vente des billets (qui partiront très vite à n’en pas douter). Cette nouvelle nous permet également de profiter d’un tout nouveau visuel de NieR Automata avec un joli paysage enneigé.