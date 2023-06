Le jeu français Promenade sortira en 2023 sur PC et consoles, voici un nouveau trailer

La Promenade est prévue pour 2023

Si vous aimez les jeux français, vous l’avez sans doute déjà aperçu. Candidat à l’une des Game Cup et présenté lors d’un précédent AG French Direct, Promenade est un jeu d’aventure et de plateforme en 2D décrit comme un collectathon où l’on y suit un enfant dénommé le Kid. Il aura pour objectif de récolter des rouages et d’avancer à travers de nombreux niveaux, parsemés d’adversaires et d’énigmes à résoudre.

Le titre développé par Holy Cap a profité du Guerrilla Collective de cette année pour dévoiler une nouvelle bande-annonce toujours aussi charmante et colorée. En plus d’apercevoir quelques séquences de gameplay, on nous confirme également une chose importante : le titre sortira également sur consoles, en plus du PC déjà au programme. Mieux encore, on a une fenêtre de sortie fixée à 2023. Pas plus de précisions, si ce n’est que Red Art Games s’occupera de l’édition des versions consoles. Une version physique est donc tout à fait probable.

Pour en savoir plus sur Promenade, vous pouvez consulter notre précédent gameplay en compagnie des développeurs. Rendez-vous plus tard en 2023 pour sa sortie sur PC et consoles.