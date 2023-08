Promenade : Le collectathon français est repoussé mais daté au 23 février 2024, versions physiques confirmées

Des versions physiques confirmées

Vous l’aviez peut-être découvert lors d’un AG French Direct, Promenade est un titre indépendant présent comme un collectathon, autrement dit un jeu de plateformes qui se focalise sur la récolte d’objets. On y suit le « Kid » qui doit avancer de zones en zones, tout en effectuant certaines actions, comme résoudre une énigme ou vaincre des ennemis. Il ne sera pas seul puisqu’épaulé par un poulpe rose qui pourra interagir avec l’environnement.

Pourtant prévu pour 2023, le titre doit malheureusement glisser à l’année prochaine pour peaufiner son développement. Un report pas si critique étant donné le nombre incalculable de grosses sorties en cette fin d’année. Il se loge tout de même à une autre période habituellement bien remplie puisqu’il est maintenant prévu au 23 février 2024.

L’autre nouvelle du jour, c’est qu’une version physique est bien confirmée. Avec l’aide de Red Art Games à l’édition, on s’en doutait un peu : c’est officiel, le jeu sera proposé à la fois dans une version standard et dans une alternative deluxe qui regroupe le jeu, un poster, des stickers et surtout, la bande-son sur CD. A noter que la Deluxe est limitée à seulement 300 exemplaires par console dans le monde. Les deux éditions sont vendues au même prix, 34.99€, et sont déjà en précommande sur la boutique de Red Art. Pas encore de disponibilité chez les autres revendeurs.

On rappelle que Promenade est prévu sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Des versions Xbox One et Xbox Series sont également en préparation.