Promenade nous embarque à l’aventure avec le Kid avec une vidéo inédite

Celles et ceux qui suivent la Game Cup, qui révèle de jeunes talents français, ont sans doute récemment pu découvrir Promenade, le jeu d’aventure et de plateforme développé par Holy Cap. Le titre était présent lors de notre dernier AG French Direct afin de se présenter un peu plus en détails, et pour nous expliquer les rouages de son gameplay.

Le Kid et son poulpe

Promenade se présente donc comme un jeu d’aventure coloré où l’on incarne le Kid, un enfant accompagné d’un poulpe qui va l’aider à accomplir diverses tâches. Il pourra alors nous servir à sauter, à se débarrasser des ennemis, et à nous accrocher à des points spécifiques du décors.

Le jeu nous demandera alors de partir à la récolte de nombreux rouages à travers les différents niveaux, ce qui devrait attirer celles et ceux qui aiment ramasser toutes sortes de collectibles.

Promenade sortira à la fin de l’année 2022 sur PC. Vous pouvez dès à présent ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam.