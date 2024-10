Edens Zero : L’action-RPG adapté du manga de Hiro Mashima (Rave, Fairy Tail) sortira aussi sur PS5 en 2025

Des infos et images supplémentaires partagées par Konami

Concernant les autres infos intéressantes à retenir, Gematsu indique que la production nous fera revivre le récit original du manga tout en l’enrichissant « d’une tonne de contenu et quêtes exclusives ». Si nous ignorons combien d’arcs seront couverts au total, le trailer et les visuels relayés ces derniers jours suggèrent que nous devrions pouvoir (re)découvrir les événements majeurs se déroulant dans le cadre de la Saga Cosmos Sakura. Pour rappel, ce premier acte inclut notamment l’introduction sur Granbell et les arcs Sun Jewel et Belial Gore. Reste maintenant à savoir si les pans liés à la Saga Cosmos Aoi narrés dans la saison 2 de l’animé (Red Cave, Foresta, Sandra) seront également de la partie ou pas.

Côté gameplay, Shiki, Rebecca, Wise, Homura, Witch, Sister et Harmit, les seuls personnages que nous avons pu voir en action jusqu’à présent, disposeront de leurs propres techniques, combos, pouvoirs et capacités uniques pour vaincre les ennemis présents sur leur chemin. De plus, chaque protagoniste et son équipement pourra être personnalisé et amélioré par l’intermédiaire d’arbres de compétences ainsi que de l’armurerie et du dressing de l’Edens Zero. Notre vaisseau nous laissera aussi la possibilité de discuter avec les membres de notre équipage, probablement pour tisser des liens d’amitié avec eux petit à petit, booster leur Ether Gear en se relaxant au spa, et même participer à un mini-jeu de massage.

Pour finir, des phases d’exploration diverses et variées seront de la partie. Si les développeurs n’ont pas encore précisé jusqu’à quel point le level design sera ouvert ou non, la planète Blue Garden nous promet d’être un vaste terrain de jeu que nous serons libres de parcourir à pied, en véhicule et dans les airs afin d’accomplir de nombreuses missions.

Rendez-vous l’an prochain pour le lancement d’Edens Zero sur PC, via Steam et le Microsoft Store, PlayStation 5 et Xbox Series.