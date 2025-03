Le jeu Edens Zero sortira le 15 juillet, une nouvelle bande-annonce et une édition deluxe numérique dévoilées

Une sortie sous le signe de l’été

En gestation depuis plusieurs années, le jeu Edens Zero se présente comme un action RPG qui nous invite à suivre l’histoire de Shiki et de son groupe. On pourra ainsi redécouvrir plusieurs événements connus du manga à travers une histoire solo avec quelques éléments inédits qui s’ajouteront au fil des quêtes. L’occasion de parcourir Blue Garden, à pied ou en véhicules.

Konami vient d’annoncer une date de sortie pour le titre, désormais fixée au 15 juillet prochain. Une édition digitale Deluxe regroupera différents bonus et notamment, un accès anticipé de trois jours. Des éditions physiques ont également été confirmées chez nous en Europe et les précommandes ne devraient pas tarder. D’ailleurs, elles donneront droit à un bonus, à savoir des accessoires et une tenue de Pino. Notez que l’accessoire sera différent selon la plateforme jouée (un drapeau pirate d’Erzy sur PS5, un drapeau du Grand Demon sur Xbox et les Ailes de Dragon sur PC).

Quant à l’édition Deluxe, ne cherchez pas moult bonus numériques, il s’agit avant tout de tenues et autres items en jeu. On y retrouve un équipement pour nos deux protagonistes principaux, un ensemble de lacrima, des boissons énergétiques, des bonbons et de la monnaie en jeu. Comptez 69.99€ pour cette édition Deluxe, soit une dizaine d’euros de plus que la standard. Les DLC seront aussi vendus séparemment.

Enfin, notez que les jaquettes des éditions physiques ont été dévoilées, reprenant le key art du jeu. Des boîtes qui arriveront bien sur les deux plateformes. Rendez-vous donc le 15 juillet 2025 pour la sortie du jeu Edens Zero sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.