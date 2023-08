Le jeu d’horreur Tormented Souls 2 annoncé pour 2024 avec une première vidéo glaçante

Caroline Walker a encore envie de flipper

Sorti en 2021, le premier Tormented Souls a été bien accueilli par la critique et les joueurs. Pas parfaite certes, l’aventure a cependant été saluée pour son ambiance, son rythme et son hommage réussi aux grandes licences dont il s’inspirait, Silent Hill et Resident Evil en tête. C’est donc avec une certaine joie que l’on découvre sa suite, Tormented Souls 2, tout juste annoncée lors du Future Games Show.

Toujours chapeauté par Dual Effect au développement et épaulé par PQube à la distribution, Tormented Souls 2 va nous raconter une nouvelle histoire en compagnie de Caroline Walker, alors qu’elle est décidée à parcourir un monastère isolé pour tenter de trouver un remède pour sa sœur jumelle, Anna, touchée par une mystérieuse affliction. Dans la continuité de l’histoire du premier opus, on visitera la ville de Puerto Miller, un nouveau lieu sinistre où vivait une communauté pas très reluisante, où l’on nous promet de nouveaux ennemis et de nouveaux environnements.

Pour fêter cette annonce, l’éditeur compte brader le premier jeu jusqu’à -60% sur la grande majorité des stores dès ce soir. Quant à Tormented Souls II, il est prévu pour courant 2024 sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series.