Future Games Show Gamescom 2023 : Le résumé complet des 40 (et quelques) annonces

On ne va pas se mentir, le Future Games Show est souvent une conférence que l’on redoute. Non pas pour les jeux présentés, qui sont souvent de bonne facture, mais pour le rythme, parfois jonché de passages moins intéressants que d’autres et trop de jeux rapidement survolés. Cependant, l’édition tenue proche du Summer Game Fest en juin dernier avait été plutôt sympathique, avec une bonne liste de jeux et une présentation qui s’enchaînait bien. Voyons ensemble ce qui s’est passé, puisqu’après vous avoir résumé la cérémonie d’ouverture, on vous récapitulatif ce Future Games Show version Gamescom présenté par Troy Baker et Erika Ishii.

Stop Dead

Date : 5 octobre 2023

5 octobre 2023 Plateformes : PC

La conférence a débuté par une traditionnelle annonce saupoudrée d’un World Premiere. Stop Dead se présente comme un jeu d’action et de plateforme bien nerveux, avec une IA rebelle prête à tout pour détruire ses créateurs. Vous utilisez des aptitudes surhumaines pour mener à bien votre mission, avec un peu de télékinésie. Une date de sortie est aussi tombée : le 5 octobre sur PC. Et vous pouvez l’essayer dès maintenant puisqu’une démo vient d’être rendue disponible sur Steam. Notez qu’IGN a déjà dévoilé 7 minutes de gameplay.

Outrage

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES – IOS – ANDROID

Hardball Games, nouveau studio basé à Brighton, a dévoilé son tout premier jeu indépendant : OutRage est un jeu de baston type brawler qui mélangera 32 joueurs sur le terrain. L’objectif, tabasser ses adversaires à travers des bagarres de rues et tenter d’être le dernier en lice, comme tout bon battle royale. On pourra utiliser les environnements destructibles, les véhicules et le mobilier pour s’aider à taper les autres. Un joli bordel qui est prévu pour le printemps 2024 sur Steam, d’abord en accès anticipé. Puis il arrivera peu de temps ensuite sur PlayStation 5, Xbox Series, iOS et Android.

Streets of Rogue 2

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

L’annonce n’était pas si exclusive puisque déjà tombée hier, Streets of Rogue 2 a tout de même dévoilé son trailer d’annonce. Avec l’équipe de tinyBuild, le titre se présente comme un joyeux mélange de RPG et de bac à sable à travers un monde ouvert généré aléatoirement. Le premier volet avait été très bien reçu donc on imagine que cette suite se verra encore plus bonifiée.

Souslinger: Envoy of Death

Date : Accès anticipé en 2023

: Accès anticipé en 2023 Plateformes : PC

Dévoilé le mois dernier sans faire trop de vagues, Souslinger: Envoy of Death a davantage marqué les esprits ce soir avec son premier vrai trailer de gameplay. Il s’agit d’un jeu de tir en vue à la première personne qui prend la forme d’un roguelite où vous pourrez vous améliorer à chacun de vos parties. Cela a l’air plutôt nerveux et ça arrivera d’abord en accès anticipé. Une démo est accessible sur Steam.

Eternights

Date : 12 septembre 2023

: 12 septembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – PS4

Décidément, Eternights a su s’inviter aux différentes conférences de cet été. Après plusieurs passages en juin, le revoici ce soir avec une nouvelle bande-annonce. L’action RPG qui se mélange à du dating simulator à dévoilée une vidéo remplie d’action principalement focalisée sur les combats. Surprise, sa sortie a été avancée d’une semaine : auparavant fixé au 21 septembre, Eternights sera finalement disponible le 12 septembre sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Blasphemous 2

Date : 24 août 2023

: 24 août 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES – SWITCH

L’excellent Blasphemous va sortir sa suite ce 24 août, et il a logiquement profité de l’émission pour dévoiler son trailer de lancement. Une belle vidéo qui fait le tour du propriétaire et qui nous rappelle que l’on suivra le Pénitent dans une aventure plus complète et plus ambitieuse que la première. L’occasion de vous rappeler que notre test de Blasphemous II est déjà en ligne.

Parcel Corps

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Officialisé lors du PC Gaming Show juste avant la période estivale, Parcel Corps est venu rappeler son concept. Un titre satirique où vous allez prendre votre vélo à travers une parodie de la sur-présence de l’uberisation. A vous de réaliser diverses acrobaties dans la ville de New Island tout en faisant attention au contenu de vos livraisons. Rien de bien nouveau dans ce trailer si ce n’est qu’il est maintenant prévu sur PC et consoles pour 2024.

The Gap

Date : Automne 2023

: Automne 2023 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES

Officialisé il y a une petite année, The Gap a présenté une nouvelle bande-annonce. Il s’agit d’un thriller horrifique qui nous fait incarner un neuroscientifique qui va devoir résoudre les mystères de son passage. Une étrange maladie rare frappe sa famille et il va devoir affronter son passé et ce qui le hante pour recouvrer la mémoire.

RoboCop: Rogue City

Date : Septembre 2023

: Septembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Nacon avait annoncé sa présence à la conférence pour plusieurs titres et c’est RoboCop: Rogue City qui est venu le premier. L’adaptation du flic-machine le plus populaire a dévoilé une nouvelle bande-annonce, plutôt centrée sur l’histoire, où l’on a tout de même pu apercevoir quelques (rares) séquences de gameplay. La sortie est toujours prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Gangs of Sherwood

Date : 19 octobre 2023

: 19 octobre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Il faut croire que Nacon avait des choses à montrer : cette fois-ci, c’est Gangs of Sherwood qui est revenu nous montrer de nouvelles images. Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’action coopératif, jouable de 1 à 4 joueurs, où l’on est plongé dans un univers altéré de Robin des Bois, où la fantasy s’invite aux côtés de Marianne, Robin, Petit Jean et Frère Tuck. Une bande-annonce remplie d’action, qui nous rappelle également que la sortie est toujours prévue le 19 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article récapitulatif.

Star Trucker

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Justement annoncé à la dernière édition du Future Games Show, Star Trucker est revenu nous montrer quelques images. Soyons honnête, la vidéo était très courte et ne nous apprend rien de vraiment nouveau. Pas de nouvelle période de sortie ni de vraie fonctionnalité dévoilée. On se contentera de rappeler qu’il s’agit d’un jeu de gros bolides intergalactiques où l’on doit réaliser divers contrats de livraison.

Sprawl

Date : 23 août 2023

: 23 août 2023 Plateformes : PC

Aussitôt présenté, aussitôt disponible. Sprawn est venu avec une vidéo bien nerveuse pour nous montrer son concept, tout en annonçant sa disponibilité immédiate sur Steam. Il s’agit d’un FPS hardcore au gameplay retro qui prend place dans une megalopolis cyberpunk.

Tavern Keeper

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Une petite soif ? Cela tombe bien, les créateurs de Game Dev Tycoon reviennent avec un nouveau titre : Tavern Keeper. L’objectif est simple, gérer votre taverne en construisant, en échangeant et en cuisinant pour essayer d’avoir le plus de succès possible.

Ak-Xolotl

Date : 14 septembre 2023

: 14 septembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Mignon, mais pas trop : Ak-Xolotl vous met aux commandes d’un axolotl plutôt adorable au premier abord. Sauf qu’en lui mettant des pétoires entre les mains, il se déchaîne et devient véritablement cruel. Tout en annonçant une démo disponible, le roguelite a confirmé une date de sortie fixée à la rentrée.

Twin Sails Interactive

L’éditeur Twin Sails Interactive a préféré opter pour un mash-up en regroupant une courte présentation de trois jeux dans un seul trailer. On peut ainsi y apercevoir News Tower, prévu début 2024 en accès anticipé sur Steam, BloomTown Steam et Wantless, où vous devez trouver les tourments de vos patients et les confronter à leurs peurs, qui sortira en accès anticipé sur Steam courant novembre 2023.

Aloft

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Vous l’aviez probablement découvert lors de notre précédent AG French Direct, Aloft est venu montrer de nouvelles images. Ce jeu de survie développé par un studio basé à Montréal n’a malheureusement pas montré grand-chose : un (très) court trailer pour simplement rappeler sa sortie sur PC en 2024. La démo sur Steam est cependant accessible actuellement, avec de nouvelles choses depuis son itération en mai dernier.

The Last Faith

Date : Novembre 2023

: Novembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

Les p’tits gars de Playstack avaient déjà annoncé leur présence au Future Games Show pour annoncer la date de la bêta de The Last Faith : surprise, celle-ci est disponible dès maintenant sur Steam. Sinon, la sortie finale est toujours fixée pour novembre. Passage court et efficace comme certains diraient.

It’s a Wrap!

Date : 23 août 2023

Plateformes : PC

Lui aussi avait confirmé sa présence pour ce soir : It’s a Wrap! est venu dévoiler une bande-annonce pour nous dire qu’il était d’ores et déjà disponible sur PC via Steam. Son concept ? Un jeu de réflexion sur le cinéma hollywoodien des années 80 où il faut régler les décors, gérer les acteurs et les effets spéciaux.

Underlab

Date : Non connue

: Non connue Plateformes : PC – CONSOLES

Par les créateurs du moyennement convaincant Project Winter (mais au concept sympathique) et du futur The Walking Dead: Betrayal, Underlab s’est dévoilé avec une toute première bande-annonce. Il s’agit d’un « nouveau jeu de tromperie social », qui mélange jeu de rôle, bac-à-sable et bien sûr, tromperie, où vous devrez tromper votre entourage.

Hellsweeper VR

Date : 21 septembre 2023

: 21 septembre 2023 Plateformes : PSVR2 – META QUEST 2 – STEAMVR

Passage obligé pour la réalité virtuelle, qui a toujours droit à son segment, et qui a débuté par une nouvelle bande-annonce de Hellsweeper VR. Simple séquence de gameplay pour nous rappeler que sa sortie est fixée le 21 septembre sur PSVR2, Meta Quest 2 et SteamVR, on peut tout de même percevoir la coopération qui est mise en avant ici.

The Pirate Queen

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateformes : META QUEST 2 – STEAMVR

Basé sur une histoire vraie, The Pirate Queen est un autre titre en réalité virtuelle qui avait été dévoilé plus tôt dans l’année. A travers un journal de développeur en compagnie de Lucy Liu (actrice Kill Bill, Charlie et ses drôles de dames ou encore Shazam: La Rage des Dieux) et Eloise Singer, productrice du jeu, on a pu en savoir un peu plus sur l’histoire qui se cache sur ce jeu d’aventure prometteur. Malheureusement, pas de date de sortie, il faut se contenter d’un début 2024 sur les principales plateformes de réalité virtuelle.

Les autres jeux VR

On passera rapidement sur Islanders, qui va s’offrir une version VR pour le 28 septembre 2023 ou encore Tin Hearts, titre déjà disponible qui lui aussi déboulera en VR via PC VR et PlayStation VR2. Inspiré par Half-Life, le jeu de tir Vertigo 2 a aussi fait acte de présence pour annoncer une date de sortie fixée au 24 octobre 2023 sur PlayStation VR 2. L’intriguant Davigo a aussi fait un drôle de passage pour une nouvelle bande-annonce.

Park Beyond

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

On passera assez rapidement sur le segment de Park Beyond, qui a simplement remonté une bande-annonce diffusée déjà plus tôt dans la journée : le jeu de construction de parc d’attractions avait annoncé une grosse mise à jour avec sa 2.0 qui arrivera le 29 septembre, apportant des améliorations, un flux de visiteurs repensé, une refonte des missions et d’autres améliorations. Le premier DLC, Beyond Extreme, a aussi été survolé, avec le tout premier monde thématique.

Tiny Glade

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Titre indépendant déjà très attendu grâce aux réseaux sociaux, Tiny Glade a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour nous représenter son concept. Et il faut avouer que sa direction artistique et ses animations de constructions qui se griffonent au fur et à mesure donnent très envie.

Pacific Drive

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateformes : PC – PS5

Malheureusement récemment repoussé à 2024, le road-trip post-apocalyptique Pacific Drive a tout de même tenu à rassurer sa communauté : tout va bien comme l’atteste ce nouveau trailer plutôt rempli d’action qui se focalise sur son histoire. La sortie est maintenant fixée au début de l’année 2024.

Warhaven

Date : 21 septembre 2023

: 21 septembre 2023 Plateformes : PC

Certains diront « encore » à l’apparition de son logo : après nous avoir martelé de nouveaux trailers pendant les conférences de juin, Warhaven a présenté un mash-up d’actions, entre coups d’épée et batailles endiablées. Le jeu d’action médiéval qui opposera deux équipes de 16 joueurs avait déjà annoncé sa date de sortie au 21 septembre sur PC hier pendant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, et Nexon en rajoute une couche ici. On le répète si vous ne l’aviez pas compris à force de le voir : le 21 septembre en free-to-play.

Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin

Date : 17 novembre 2023

: 17 novembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Lui aussi été présent hier, le jeu de stratégie de Frontier Developments a dévoilé une nouvelle bande-annonce juste pour remettre sur la table quelques images.. La sortie est toujours prévue pour le 17 novembre.

Abiotic Factor

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Déjà connu depuis quelques mois, Abiotic Factor a refait signe et se présente comme un jeu de survie multijoueur qui met en vedette un groupe d’idiots qui tente d’échapper à une installation vouée à l’échec. Jouable en coopération de 1 à 6 joueurs, vous êtes dans un centre menacé par des phénomènes paranormaux. A vous de survivre et de tuer avec la science.

Phantom Spark

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – SWITCH

Il faut avouer que les jeux de course futuriste à la WipEout ne sont pas forcément légion. C’est donc avec un certain plaisir que l’on découvre Phantom Spark, un titre qui nous enverra sur des circuits à enchaîne les contre-la-montre pour réaliser le meilleur temps.

Ones to Play

Segment désormais classique et habituel pour un Future Games Show, le « Ones to Play » est un simple mash-up sans annonce mais qui rappelle que la conférence à une page Steam avec des démos jouables dès maintenant, avec notamment les titres qui suivent :

Super Adventure Hand

Corsairs Legacy

Afterdream

Loddlenaut

Clem

Night Loops

Airship Kingdoms Adrift

Luna Abyss

Europa

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Europa est un jeu d’aventure indépendant inspiré par Ghibli qui nous avait déjà tapé dans l’œil lors de ses précédentes présentations. Et ce n’est la nouvelle bande-annonce diffusée ce soir qui nous fera dire le contraire. Avec la douce voix du narrateur, celle-ci nous transporte dans ce monde ouvert prometteur et chatoyante, qui est malheureusement repoussé à 2024 sur PC. Mais pour contrebalancer cette mauvaise nouvelle, surprise, une démo est jouable dès maintenant sur Steam.

Warframe

Bien que sorti il y a pas mal d’années, Warframe est toujours un très grand succès pour ses développeurs. Le titre futuriste nous avait dit qu’il serait présent pendant cette soirée pour parler de sa TechnoCon 2023, événement annuel consacré à la franchise et à sa communauté. On a droit à un court teaser et une date puisque le futur de la licence sera dévoilée le 26 août.

Wild Country

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – SWITCH

Parmi les annonces de jeux indépendants de la soirée, on peut retenir Wild Country, nouveau titre chapeauté par les américains de Lost Native, un tout jeune studio. Il s’agit d’un jeu de stratégie compétitif, présenté comme un juste milieu entre accueillant et malicieux, où l’on mélange construction de ville et jeux de cartes. La direction artistique et l’humour fait tout de suite comprendre que nous sommes sur un titre plutôt léger, qui arrivera sur PC et Nintendo Switch à une date encore inconnue. Par contre, on apprend qu’une démo sera disponible début septembre.

Ravenswatch

Date : Déjà en accès anticipé

: Déjà en accès anticipé Plateformes : PC

Déjà disponible en accès anticipé depuis quelques mois, Ravenswatch est le nouveau roguelite coopératif des créateurs de l’excellent Curse of the Dead Gods. Ce titre français est lui aussi tout aussi prometteur et accueille régulièrement de nouveaux contenus : c’est ainsi que Passtech Games a dévoilé sa prochaine mise à jour intitulée Storm Island, présentée comme une mise à jour majeure qui arrivera en septembre.

Scorn

3 octobre 2023 (PS5)

Bien que déjà jouable sur PC et Xbox, Scorn avait promis une version PlayStation pour cet automne. C’est maintenant officiel, le jeu d’horreur sera disponible le 3 octobre sur PS5. Il est toujours dans le Game Pass mais aura droit à sa version physique, déjà en précommande.

Symphonia

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – CONSOLES (sans précision)

Projet étudiant qui s’est ensuite concrétisé en véritable jeu avec une annonce en exclusivité à l’AG French Direct, Symphonia est venu nous montrer ses avancées avec une nouvelle bande-annonce. Excellente nouvelle donc puisque le titre avance bien et sera disponible en 2024 sur PC et consoles en compagnie de Headup, en qui le studio français s’est trouvé un allié pour éditeur leur jeu.

Dome-King Cabbage

Date : » Prochainement »

: » Prochainement » Plateformes : PC – SWITCH

C’était le passage bizarre de la conférence : Dome-King Cabbage a dévoilé un trailer pour le moins particulier mais loin d’être déplaisant, qui ne nous dit pas grand chose sur son concept. Pourtant, il s’agira d’un visuel novel surréaliste qui se déroule dans le monde d’un RPG de collecte de monstres. Un pitch qui est sur le papier très intriguant et qui donne forcément envie d’en savoir plus sur ce potentiel OVNI. L’annonce de la série étant la version Switch.

Astronimo

Date : 27 septembre 2023 (accès anticipé)

: 27 septembre 2023 (accès anticipé) Plateformes : PC

Astronimo est un jeu de réflexion qui se situe sur une plateforme de construction où l’on doit jouer et coopérer avec ses amis pour créer des engins de l’espace. Quatre employés se sont effectivement écrasés sur une petite planète et, dans l’espoir de retrouver leur flotte, il faudra les aider à rassembler toutes sortes de ressources.

Hexxen Hunters

Date : 2024

Plateformes : PC

Présentation assez accrocheuse pour Hexxen: Hunters, un nouveau tactical RPG qui prend place dans un univers dark fantasy qui raconte une histoire alternative de notre Europe du XVIIIe siècle. Le titre nous enverra cent ans après que la porte de l’Enfer s’est ouverte, laissant le monde en proie à de terribles bêtes et autres démons. A vous d’empêcher l’humanité d’une catastrophe annoncée.

Freedom Games

Tout comme Twin Sails Interactive, l’éditeur Freedom Games préfère se la jouer mash-up pour survoler un maximum de jeux en un laps de temps très (trop) court. On peut alors apercevoir quelques frames de Vengeance of Mr. Peppermint, HumanityZ, Tavernacle, Sugar Shack, Asterogues ou Dust Fleet, qui reflètent un catalogue assez variés.

Wayfinder

Date : Déjà en accès anticipé

: Déjà en accès anticipé Plateformes : PC

Le lancement de Wayfinder à la mi-août ne s’est pas très bien déroulé, comme en atteste les nombreuses évaluations négatives sur Steam. Il faut dire que le studio Airship Syndicate s’est lancé dans un projet multijoueur assez éloigné de leurs habitudes. Mais l’équipe ne compte pas abandonner et heureusement pour les premiers acheteurs de l’accès anticipé. La vidéo rappelle simplement que les packs fondateurs et l’early access sont disponibles

Ad Infinitum

Date : 14 septembre 2023

: 14 septembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Belle présence de Nacon en cette soirée, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le très prometteur Ad Infinitum. Chapeauté par le studio Hekate, il s’agit d’un jeu d’horreur psychologique qui joue avec tout sur son ambiance et l’état dans lequel se trouve notre personnage. Cette vidéo rappelle très bien ce côté glauque, qui nous attend à la mi-septembre sur PC

Helskate

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Décidément, le skate est une discipline qui revient à la mode ces derniers temps puisque de nombreux titres en intègrent dans leurs mécaniques de gameplay. Helskate vous demandera de faire des tricks et autres acrobaties, mais pour se démarquer, il ajoute une composante action où l’on doit faire face à des adversaires à coups d’acrobaties, le tout, en prenant place dans les enfers. Oui, on peut slider sur le bras d’un énorme boss pour aller lui asséner quelques coups.

Deathground

Date : TBC

: TBC Plateformes : PC

Les dinos, c’est quelque chose que le Future Games Show aime bien. On nous avait présenté Instinction à la dernière édition, c’est désormais Deathground qui se présente à nous. Le topo est un peu différent puisque l’on est vraiment sur un jeu de survie où l’objectif est d’éviter à tout prix de se faire croquer par les dinosaures. Le titre avait déjà été annoncé il y a trois ans mais il semble prendre son temps puisqu’aucune date n’a été dévoilée.

Tormented Souls II

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

La conférence s’est terminée sur l’annonce d’un nouveau jeu d’horreur et pas n’importe lequel : Tormented Souls II. La licence revient avec un nouvel opus, présenté avec une vidéo glaçante et une sortie planifiée à 2024 sur PC et nouvelle génération.

Et voilà, c’est tout pour ce Future Games Show édition Gamescom 2023. Une émission encore une fois bien remplie en jeux, sans doute un peu trop pour réussir à en retenir suffisamment, mais avec tout de même quelques titres à retenir. Reste que la conférence a tout de même gagné en qualité et en rythme. N’hésitez pas à nous dire votre sélection de jeux que vous avez retenus.