Le hack’n slash Dragonkin: The Banished se dirige vers sa version 1.0 et sa sortie sur consoles, le 19 mars prochain

La mise à jour multijoueur sera aussi intégrée dès la fin du mois

Nacon vient d’annoncer que la version 1.0 de Dragonkin: The Banished était en chemin puisqu’elle sortira le 19 mars prochain. Cela signifie aussi que le jeu arrivera à cette même date sur PS5 et Xbox Series, étant donné que l’accès anticipé n’était disponible que sur PC. Cette version 1.0 apportera évidemment tout un tas de nouveautés, avec plus de chapitres à découvrir et donc davantage de boss à combattre et de loot à trouver.

Avant cela, une autre mise à jour majeure est prévue sur le jeu avec l’arrivée de plusieurs éléments pour le multijoueur, via une update prévue pour le 25 février. Elle vous donnera notamment accès à la cité de Montescail, un HUB où vous pourrez rencontrer vos amis avant de partir à l’aventure ensemble. Tous les détails sur cette prochaine mise à jour sont à retrouver sur Steam.

Pour en savoir un peu plus sur ce Dragonkin: The Banished, n’hésitez pas à lire nos premières impressions sur le titre, qui concernent le début de l’accès anticipé du jeu.