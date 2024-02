Dragonkin: The Banished roule en hybride

Dragonkin: The Banished est donc un hack’n’slash dont la sortie est prévue pour février 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (la page Steam est d’ailleurs déjà disponible pour ajouter le jeu à votre liste de souhaits). Derrière le projet, on retrouve un combo 100% français entre les développeurs parisiens d’Eko Software et l’éditeur Nacon.

On quitte la licence Warhammer mais on reste dans la dark fantasy avec un monde sur le point de repartir en guerre avec les dragons si l’on en croit la narratrice de la bande-annonce. Après avoir été bannies, les grosses bêbêtes reviennent menacer la paix et c’est donc à vous, seul ou en coopération jusqu’à quatre, de tous les trouver et de les vaincre.

Dans cette tâche, vous pourrez compter sur les différentes classes disponibles comme c’est toujours le cas dans ce genre de jeu, mais ici la particularité est que tous les personnages sont des hybrides entre humains et dragons, ce qui, on l’espère, devrait leur apporter des capacités et donc des gameplays intéressants, comme teasé pendant quelques secondes en jeu lors de cette première vidéo.

Rendez-vous donc en février 2025 pour ce Dragonkin: The Banished sur PS5, Xbox Series et PC même si l’on se doute bien que l’on en verra plus d’ici sa sortie.