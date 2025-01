Dragonkin: The Banished, le hack’n slash de Nacon, passera d’abord par une phase d’accès anticipé en mars prochain

Des versions consoles arriveront plus tard

Nacon n’a désormais plus peur d’avoir recours à la formule de l’accès anticipé avant de lancer l’un de ses jeux, ce qui a plutôt réussi à Ravenswatch. Il espère que cela bénéficiera autant à Dragonkin: The Banished, qui doit faire face à une sacrée concurrence dans le milieu étant donné que tout le monde est actuellement occupé par Path of Exile 2 et Diablo IV. Il peut au moins compter sur les connaissances d’Eko Software, qui a de la bouteille sur ce créneau étant donné qu’on lui doit Warhammer Chaosbane.

On découvre donc que le jeu ne parviendra à sortir au mois de février (et c’est peut-être mieux comme cela vu la période bouchée), mais le retard ne se comptera qu’en quelques jours. Dragonkin: The Banished doit maintenant démarrer son accès anticipé le 6 mars prochain, uniquement sur Steam pour le moment.

Dans la foulée, Jonathan Gabrielli, concepteur principal du jeu, est venu détailler les forces de son jeu dans une nouvelle vidéo où il donne de nombreux détails, accompagnés d’un peu plus de gameplay. Une autre vidéo centrée sur les personnages sera publiée dans le courant de la semaine prochaine, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus.

Si Dragonkin: The Banished sort d’abord sur PC via Steam, il arrivera à terme sur PS5 et Xbox Series lorsque la phase d’accès anticipé sera bouclée.