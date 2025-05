Le FPS brutal I Am Your Beast connaîtra une sortie consoles avec une arrivée sur PS5 et Xbox Series le 25 juin

Harding arrive sur d’autres hardwares

Très court mais très pêchu, I Am Your Beast nous faisait incarner l’année dernière Alphonse Harding, un ancien agent secret qui veut la paix. Et il va devoir la gagner car son ancien général lui a envoyé des hommes à ses trousses, en guise de cadeau d’une retraite qu’il n’accepte pas.

La recette n’était pas parfaite, loin de là, notamment à cause d’une certaine répétitivité ou de mécaniques frustrantes, mais le shot de brutalité en faisait une très chouette expérience de FPS. Switcher entre armes à feu, combat au poing et jet de projectiles sur une musique entêtante, ça défoule. Ainsi, s’il vous a échappé ou que vous ne disposiez pas du support pour le lancer, vous avez l’occasion de vous rattraper.

I Am Your Beast, déjà disponible sur PC (via Steam, GOG et itch.io) et iOS, arrivera donc sur PS5 et Xbox Series le 25 juin au prix de 19,99 €.