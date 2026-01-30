Le créateur de Stardew Valley réapparait pour confirmer que Haunted Chocolatier est toujours en développement

Laissez-le travailler en paix

Avec un titre tel que « Je suis toujours en train de travailler », le ton est donné. Eric Barone veut faire passer le message qu’il continue de travailler sur Haunted Chocolatier, et s’il reconnaît que le jeu a été annoncé tôt, il veut tout de même mettre les points sur les i concernant l’avancée du projet. Notamment en indiquant que, non, ce nouveau jeu ne sera pas abandonné au profit d’autres mises à jour de Stardew Valley :

« Non. Premièrement, je n’abandonnerai pas Haunted Chocolatier. Mais même si je le faisais, je ne l’ajouterais pas à Stardew Valley. Stardew Valley et Haunted Chocolatier sont deux jeux distincts. D’un point de vue technique, cela n’a aucun sens, car Haunted Chocolatier a été entièrement réécrit ; son moteur de jeu est différent de celui de Stardew Valley. On ne peut pas simplement copier-coller Haunted Chocolatier dans Stardew Valley. »

Il réfute aussi l’idée que les récentes mises à jour de Stardew Valley sont des tests déguisés pour son prochain jeu, et indique qu’il continue de travailler sur son précédent titre car il a toujours des idées pour celui-ci et que la communauté de Stardew Valley ne fait que grandir. Et pour mettre fin aux rumeurs d’annulation, il répond :

« Bref, le plus important, c’est que je continue à avancer sur le jeu et à le sortir. Je m’y remets donc tout de suite. […] Je suis vivant, le jeu est toujours en développement et il sortira quand il sera prêt. Merci de votre patience. »

La patience est effectivement de mise, et si Haunted Chocolatier peut arriver à la cheville de Stardew Valley, l’attente aura valu le coup.