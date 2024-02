Stardew Valley va enfin sortir son patch 1.6 durant le mois de mars, du moins sur PC

Stardew Valley vient tout juste de fêter son huitième anniversaire, et pour célébrer tout cela, le créateur du jeu nous apprend via X (Twitter) que la mise à jour tant attendue est bien en chemin, puisqu’elle sortira le 19 mars prochain sur PC. Les versions consoles et mobiles devront encore patienter un peu :

Il nous apprend dans le même temps que le jeu s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Un carton inimaginable il y a de cela huit ans et qui est définitivement l’un des plus gros succès de tous les temps pour un jeu indépendant.

It's the 8th anniversary of Stardew Valley. Thank you for all the support over the years! Today I am announcing the PC Release date for the 1.6 update: –March 19th–. Console & Mobile will follow as soon as possible. pic.twitter.com/dMEFydjSqC

