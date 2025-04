Le casting anglophone de Clair Obscur: Expedition 33 nous en dit plus sur le RPG juste avant sa sortie

Le remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion est bien réel et sera annoncé d’ici peu, des premières images ont déjà fuité

Le remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion est bien réel et sera annoncé d’ici peu, des premières images ont déjà fuité

Xbox Game Pass : Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Modern Warfare II et d’autres arrivent dans l’abonnement

Xbox Game Pass : Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Modern Warfare II et d’autres arrivent dans l’abonnement

Star Wars Zero Company : Première image du jeu tactique d’EA, Respawn et Bit Reactor

Star Wars Zero Company : Première image du jeu tactique d’EA, Respawn et Bit Reactor