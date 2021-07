L’anime Scarlet Nexus est disponible sur Wakanim

Le mois dernier, le 25 juin 2021 pour être plus précis, sortait Scarlet Nexus, le nouveau jeu codéveloppé par Bandai Namco et Tose. Le jeu a enflammé la toile, recevant au passage une très jolie note dans nos colonnes. Il faut le reconnaître, cet action-RPG a tout pour plaire, notamment aux amoureux de mangas et de jeux nerveux. C’est pourquoi, et compte-tenu de son esthétique déjà très nippone, il n’y a rien de surprenant à voir ce titre adapté en anime.

Une annonce de transmédia du côté de Bandai

Nous vous en parlions dès l’annonce, mais cette adaptation de Scarlet Nexus est diffusée chez nous par Wakanim, plateforme de simulcast notamment connue pour avoir les droits de licences comme L’Attaque des Titans, ou encore toutes les adaptations Fate. Aujourd’hui, le 1er juillet 2021, marque la sortie du premier épisode, qui sera disponible sur leur site dès 15h30 (vous pouvez le retrouver sur la chaine YouTube de Wakanim depuis quelques jours). Par la suite, les épisodes sortiront tous les jeudis, à raison d’un épisode par semaine.

Côté production, cet anime est produit par Sunrise (Mobile Suit Gundam, Love Live, …). Le tout est dirigé par Hiroyuki Nishimura et Yuji Itou. Côté scénario, ce sont Akiki Inoue, Youchi Katou et Toshizou Nemoto qui sont en action, et Hironori Anazawa qui s’occupe de la musique.

Pour ce qui est du scénario, cette adaptation propose un synopsis qui nous rappelle plus que grandement celui du jeu vidéo éponyme : « Dans un futur lointain, une hormone psionique conférant des pouvoirs extra-sensoriels a été découverte dans le cerveau humain. Cette découverte a changé le monde tel que nous le connaissions. Cependant, durant l’année 2020 du calendrier solaire, des organismes grotesques appelés « les Autres » sont apparus pour manger le cerveau des êtres humains. Pour vaincre cette nouvelle menace, la Brigade d’élimination des Autres (BEA) est formée. Cette brigade est composée de personnes que l’on appelle psioniques, des humains possédant les plus puissantes capacités extrasensorielles.

Sauvé par cette brigade lorsqu’il était enfant, Yuito Sumeragi a survécu à l’entraînement pour s’engager. De son côté, la prodige Kasane Randall est repérée pour ses capacités. Toutefois, les rêves de Kasane lui révèlent des choses étranges, ce qui va l’entraîner, Yuito et elle, vers leur inéluctable destin. »

Est-ce assez pour proposer une bonne expérience visuelle ? Nous le verrons dès aujourd’hui, 15h30, sur Wakanim. Pour rappel, des codes se cachent à l’intérieur des épisodes et permettent de débloquer des bonus in-game. Vous pourrez les retrouver dans notre guide dédié.