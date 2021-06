Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que Scarlet Nexus a droit à une adaptation en anime, qui commencera officiellement le 1er juillet prochain en simulcast sur Wakanim, mais si le service de SVOD a déjà mis en ligne deux épisodes sur sa chaîne YouTube. La série mérite d’être guettée du coin de l’oeil puisqu’elle va offrir du contenu bonus en jeu à chaque épisode diffusé, grâce aux codes de Musubi.

Quels sont les codes cachés ?

Pour y avoir accès, il faudra tout d’abord avoir assez avancé dans le jeu pour avoir accès au restaurant Musubi, qui permet aux différents membre du groupe de s’y retrouver, et qui donne accès au joueur à plusieurs quêtes annexes. Il faudra aussi avoir reçu un message évoquant des codes secrets et un rendez-vous au Musubi.

Une fois sur place, allez parler au PNJ qui est directement en face de vous. Elle vous expliquera alors tout ce que vous devez savoir sur les codes, à condition d’avoir déchiffré son message précédent. Lorsqu’il vous sera demandé un code, tapez simplement CODE (les majuscules ont une importance).

Vous aurez ensuite droit à des explications, et le jeu vous demandera de trouver des codes au sein de chaque épisode de la série pour avoir droit à des récompenses in-game en les communiquant à ce PNJ.

Voici la liste des codes, qui sera mise à jour après la diffusion des épisodes :

Such a liar

Tell the truth

Scarlet Nexus est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus.