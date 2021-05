L’anime Scarlet Nexus sera diffusé sur Wakanim le 1er juillet

Annoncé en grandes pompes du côté des premiers jeux Xbox Series, Scarlet Nexus a su créer un certain engouement. Présenté comme un action RPG « brain punk » avec des graphismes qui font sans doute de l’œil aux amoureux du manga, il ne faut pas oublier qu’il y a également un anime en production. Celui-ci vient de livrer sa date de diffusion, et c’est pour très bientôt.

Quand arrive l’anime Scarlet Nexus ?

L’arrivée de l’anime va suivre celle du jeu puisque celui-ci sera diffusé le 1er juillet. Au Japon, il sera proposé sur les chaînes Tokyo MX, BS11 et Sun-TV. En Europe, on sait que Wakanim s’occupera de la diffusion, et le proposera en simulcast, donc le 1er juillet également. Une bande-annonce a été diffusée et nous plonge brièvement dans l’ambiance de la série.

L’anime Scarlet Nexus sera produit par le studio Sunrise (Mobile Suit Gundam, Love Live, Yashahime: Princess Half-Demon), et sera dirigé par Hiroyuki Nishimura qui s’occupe également du chara-design aux côtés de Yuji Itou. On y retrouve également les scénaristes Akiko Inoue, Youchi Katou et Toshizou Nemoto au script et Hironori Anazawa à la musique (Daemon x Machina).

Quant au jeu vidéo Scarlet Nexus, celui-ci sortira le 25 juin 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une démo sera disponible dans les prochains jours sur consoles.