La version PC de Death Stranding 2: On the Beach pourrait être annoncée très prochainement

Une annonce aux Game Awards ?

Le site Entertainment Software Rating Board, qui est l’équivalent américain du système PEGI, vient de faire apparaitre une page portant sur une version PC de Death Stranding 2: On the Beach. Comme d’habitude avec cet organisme de classification, tout ceci n’est jamais innocent, et cela est le signe qu’une annonce ne devrait plus trop tarder.

On remarquera néanmoins un détail assez intéressant concernant ce portage PC. Contrairement à la version PC de Death Stranding premier nom, ce portage serait ici assuré par Sony Interactive Entertainment lui-même. Pas de passage chez 505 Games donc, même si ce dernier s’était occupé du portage du premier épisode. Sans doute parce qu’aujourd’hui, contrairement au début de la décennie, Sony est beaucoup plus présent sur le marché PC, et agit comme un éditeur lambda sur cette plateforme.

L’annonce de cette version PC de Death Stranding 2: On the Beach est donc imminente, et vu les accointances entre Hideo Kojima et Geoff Keighley, on mettra une petite pièce sur une annonce lors des Game Awards le 12 décembre prochain.