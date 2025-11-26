La version PC de Death Stranding 2: On the Beach pourrait être annoncée très prochainement

Puisque Sony n’hésite plus à offrir des portages PC de plus en plus rapidement pour ses jeux édités en interne, il n’y a pas de raison pour trop faire attendre Death Stranding 2: On the Beach. Le premier épisode avait vite fait le chemin jusqu’à cette plateforme, et on se doute que le deuxième opus s’offrira un portage d’ici peu. Le site ESRB confirme aujourd’hui ces soupçons en listant une version PC pour le titre de Kojima Productions.

