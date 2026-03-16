La série Netflix Assassin’s Creed dévoile une partie de son casting avec la surprise Ramzy Bedia

Parkour Montparnasse infernal

La saga Assassin’s Creed a récemment communiqué de manière officielle sur son avenir. Mais outre le jeu vidéo, la licence s’apprête à s’étendre du côté du petit écran, après un essai au cinéma pas particulièrement fameux. Parmi les rares informations diffusées jusqu’ici, on sait que le projet est entre les mains des showrunners Roberto Patino et David Wiener, épaulés par Margaret Boykin, Austin Dill et Gerard Guillemot d’Ubisoft Film & Television.

Déjà quelques noms du casting ont aussi été divulgués dont Toby Wallace, Lola Petticrew, Tanzyn Crawford, Laura Marcus et Zachary Hart. Quatre noms supplémentaires sont donc révélés aujourd’hui par Netflix : Noomi Rapace (Lamb, Prometheus), Sean Harris (Mission Impossible, The Stranger), Corrado Invernizzi (Indiana Jones et le Cadran de la destinée, Le Mans 66) et… Ramzy Bedia.

Connu du grand public durant les années 90-2000 pour sa facette d’humoriste qu’il a longtemps mené via son duo avec Eric Judor, cette image lui colle sans doute un peu trop à la peau, encore aujourd’hui au moment d’une telle annonce. Car pourtant, outre la série H, La Tour Montparnasse Infernale ou plus récemment un rôle très décalé comme Tony Tonic dans Le Flambeau, le comédien qui vient de fêter ses 54 ans sait bien évidemment jouer des rôles plus sérieux, comme dans le film Les Tourmentés ou encore la série D’argent et de sang.

À l’instar des autres acteurs et actrices déjà annoncés, on est donc particulièrement curieux de voir quel va être son rôle dans une adaptation dont on ne connait pas encore les contours scénaristiques, outre l’évidente lutte entre Assassins et Templiers.

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