L’acteur Toby Wallace (The Society) sera l’une des stars de la série Assassin’s Creed pour Netlfix

Une adaptation des aventures d’Ezio ?

C’est donc Toby Wallace qui sera l’une des stars de la série Assassin’s Creed diffusée sur Netflix. Un acteur connu pour sa participation à la série The Society ainsi que pour ses rôles dans The Bikeriders ou encore Eden. Des œuvres encore peu connues du grand public, mais vous le verrez aussi prochainement dans la nouvelle saison de la série Euphoria. Il rejoint maintenant le projet Assassin’s Creed en tant que co-acteur principal.

Deadline révèle que la production de la série devrait débuter dès l’année prochaine. Détail intéressant, le site indique aussi que le tournage devrait avoir lieu en Italie, ce pays étant choisi comme cadre principal de la série. Si vous connaissez un peu Assassin’s Creed, vous devez donc vous douter de quel jeu devrait principalement être adapté ici. Ubisoft a peut-être envie d’adapter directement les aventures d’Ezio, son assassin le plus populaire, plutôt que de tenter de créer une histoire originale comme dans le film. Allez désormais savoir si Toby Wallace incarne Desmond dans cette histoire, ou bien un autre personnage.