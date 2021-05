Konami n’aura rien à montrer pour cet E3 2021

Mauvaise nouvelle pour les fans de Konami, l’éditeur vient d’annoncer qu’il annule sa participation pour cette édition de l’E3, faute de choses à montrer. On rappelle que cette année l’E3 2021 aura lieu du samedi 12 au mardi 15 juin.

Konami passe son tour pour revenir dans quelques mois

Les moqueries sont régulières à propos de leur passion des pachinkos au détriment de vrais jeux consoles mais on nous prévient que cette absence ne veut pas dire qu’ils ne sont pas actuellement en train de développer plusieurs projets-clés. Jeux dont nous aurons des nouvelles dans les prochains mois, mais tout simplement pas en juin.

L’autre message du communiqué concerne l’E3 lui-même et plus précisément son organisateur l’ESA (pour Entertainment Software Association). Konami tient à souligner tout son respect pour l’entité et veut faire savoir que ne pas être parmi les participants de cette année ne signifie en rien une volonté de se distancier de l’ESA.

La précision vient probablement du fait qu’il s’agissait de l’un des huit éditeurs mentionnés par le communiqué de presse annonçant cet E3 version dématérialisée, il y a un peu moins d’un mois. On vous laisse spéculer sur les fameux titres-clés pour savoir s’il s’agit de nouveaux Metal Gear, Castlevania, Silent Hill ou rien de tout cela, ce qui ne serait pas impossible malgré les marques dernièrement redéposées.