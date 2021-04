Konami redépose deux grosses marques au Japon

Avec la perte de son membre le plus influent (et peut-être même talentueux), j’ai nommé monsieur Hideo Kojima, l’entreprise Konami se repose depuis plusieurs années sur ses acquis. On continue d’avoir droit, régulièrement, à du PES et bien sûr à du Yu-Gi-Oh!, autant sur consoles que sur mobiles d’ailleurs. Mais force est de constater que certaines des plus grosses licences de la firme ont disparu du paysage vidéoludique… ou ne nous reviennent que via des compilations âprement mercantiles !

Vers un retour de Castlevania et Metal Gear Rising ?

La bonne nouvelle, bien qu’elle n’annonce factuellement pas grand chose de concret, c’est que Konami vient de redéposer les marques Castlevania (sous son nom original Akoumaju Dracula) et Metal Gear Rising sur le sol japonais.

Le premier cas n’est pas particulièrement surprenant, puisque nous avons eu droit à deux portages sous forme de compilations ces derniers temps : Castlevania Anniversary Collection et Castlevania Requiem. L’entreprise se laisse donc champ libre pour d’autres produits du genre.

Le second cas est, quant à lui, un brin plus surprenant. Metal Gear Rising : Revengeance, c’est ce Beat’em Up sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2013, mettant en scène un Raiden plus énervé que jamais. Spin off de la série Metal Gear Solid, il a certes reçu un accueil critique plutôt optimiste, mais nous ne l’avons pas revu depuis huit ans…

Ce que ce dépôt de marques pourrait signifier, c’est que Konami désire travailler sur des suites à ces deux licences chères aux joueurs. Il vient d’ailleurs étayer une rumeur qui naissait plus tôt dans l’année. La mauvaise nouvelle, c’est que cela pourrait signifier tout autre chose ! En effet, un dépôt de marque ne signifiant, dans l’absolu, rien du tout, il est possible que nous ne revoyons pas Castlevania et Metal Gear Rising.

Enfin, l’autre scénario (et peut-être le plus crédible), c’est l’arrivée de versions remasterisées, notamment de Castlevania : Lords of Shadow et de sa suite. Seul l’avenir nous dira ce que compte faire Konami, qui reste une nouvelle fois muet sur ses agissements en interne.