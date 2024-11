Koei Tecmo veut accélérer sur le domaine des jeux AAA en doublant ses effectifs et en comptant moins sur le mobile

Une orientation ambitieuse

Voir Koei Tecmo déclarer que le marché des consoles va augmenter pourra paraître étrange quand le reste de l’industrie fait plutôt le constat inverse (il suffit de voir les ventes de la Xbox Series et de la PS5 pour s’en rendre compte). Cependant, le groupe japonais déclare qu’avec la sortie de nouvelles plateformes, sans préciser lesquelles, il s’attend à ce que le marché continue de croître, au même titre que celui sur PC.

Cela passera aussi par les personnes qui jouent d’habitude sur mobiles et qui passent sur consoles. Une tendance qui nous vient surtout d’Asie, et plus spécifiquement de Chine et de Corée du Sud, avec des succès comme Black Myth Wukong et Stellar Blade qui surpassent toutes les attentes dans des pays qui sont d’habitude davantage portés sur le jeu mobile. Autrement dit, Koei Tecmo veut investir dans les AAA traditionnels, et pour cela, il compte doubler ses effectifs en passant de 2 500 employés à 5 000.

Une décision très ambitieuse pour une entreprise qui est plutôt spécialisée dans des jeux ayant un budget raisonnable, comme la série des Atelier (avec le studio Gust) ou encore Persona 5 Strikers et Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Depuis quelques années, Koei Tecmo s’aventure dans des projets plus massifs avec Nioh ou Wo Long, Rise of the Ronin étant son titre le plus massif. Et cette volonté de passer au stade supérieur se ressent également avec Dynasty Warriors Origins, dont nous vous partagions tout récemment notre aperçu. Un autre studio maison du groupe travaille également sur un jeu AAA encore non-annoncé.

L’ambition est donc bien là, reste maintenant à voir si cette nouvelle organisation sera tenir sur les années et si Koei Tecmo parviendra à recruter autant de monde.