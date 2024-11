Dynasty Warriors Origins : On y a joué 4 heures sur PS5, voici nos premières impressions

Lors d’un évènement organisé par Koei Tecmo, nous avons pu prendre en main le jeu durant 4 heures sur PS5 classique. Nous avons joué le tout début de l’aventure, puis des parties plus avancés grâce à différentes sauvegardes. Par la suite, nous avons également eu accès à une version Steam contenant les trois premiers chapitres. Nous avons également eu l’opportunité d’interviewer Tomohiko Sho, producteur du jeu et directeur du studio Omega Force.

Une bonne porte d’entrée pour la licence Dynasty Warriors

Grâce aux nombreuses collaborations entre Omega Force et une variété d’éditeurs japonais, le genre musou a su séduire un large public en adaptant ce style de jeu à des licences populaires comme One Piece, Zelda ou Persona. Près de sept ans après le dernier opus, Dynasty Warriors revient sur le devant de la scène avec Dynasty Warriors Origins, un titre non numéroté qui marque un nouveau départ en revenant aux « origines ». L’objectif est clair : séduire un nouveau public tout en comblant les fans de longue date avec un gameplay traditionnel, enrichi d’une nouvelle dimension tactique.

Le jeu démarre avec un protagoniste anonyme et amnésique, que vous incarnez un an avant la célèbre rébellion des Turbans Jaunes. Ce soulèvement paysan, mené par Zhang Jiao, visait à dénoncer la corruption et l’incompétence du gouvernement Han. Souvent considéré comme le point de départ de la période des Trois Royaumes, cet événement historique marque une époque de fragmentation politique et de conflits majeurs en Chine. Étant donné que cette période historique est riche en événements et en personnages marquants, le choix de Koei Tecmo est particulièrement judicieux. Cela offre une introduction idéale à la franchise et à cette période fascinante, tout en fournissant un fil narratif clair pour éviter de se perdre face à la multitude de personnages charismatiques.

L’un des attraits majeurs de Dynasty Warriors Origins réside dans la rencontre progressive avec les grandes figures de cet univers durant la première partie de l’aventure. Ces personnages, pour la plupart emblématiques, ne se contentent pas de croiser votre chemin : vous pouvez également nouer des liens d’amitié avec eux. Ce nouvel opus introduit en effet une mécanique de relations, où il est possible de renforcer vos affinités avec ces figures historiques en accomplissant des objectifs annexes ou en faisant les bons choix de dialogue. Bien que le nombre de chapitres du jeu reste inconnu, nous savons que les trois premiers vous permettront de revivre les événements clés menant à la formation des Trois Royaumes : Wei, Shu et Wu. Une fois ce cap franchi, vous devrez faire un choix décisif en soutenant l’un des royaumes. Ce système promet plusieurs fins, incluant même une fin secrète, selon les confidences de Sho-san.

Si vous avez peur d’être perdu, sachez qu’il existe un menu dédié qui répertorie les personnages et les termes iconiques. Toutefois même sans s’y investir pleinement, la narration semble prometteuse. On espère simplement que le mystère entourant le protagoniste sera à la hauteur. Par ailleurs, Dynasty Warriors Origins bénéficie d’une magnifique carte du monde en 3D. Celle-ci ne se limite pas à servir de simple transition entre les objectifs : elle propose un environnement vivant où vous pouvez entreprendre des quêtes annexes, gérer votre équipement, visiter des magasins ou vous reposer dans des auberges. Un des objectifs centraux consiste à rétablir la paix dans chaque région. Plus la paix progresse, plus vous bénéficiez de bonus avantageux, bien que nous n’ayons pas encore pu en découvrir les détails précis.

Over 9000 !

Omega Force a bien pris en compte les retours mitigés des fans concernant Dynasty Warriors 9 et est donc revenu à un gameplay plus linéaire, axé sur des champs de bataille stratégiques et scénarisés. Nous avons ainsi une expérience plus condensée et riche en action, sans sentiment de vide durant les batailles. Pour les néophytes, le concept repose sur une base simple mais efficace : incarner un guerrier capable de faire la différence à lui seul face à des milliers d’ennemis. Rambo n’a rien inventé.

En incarnant le protagoniste, on respecte ce postulat en maîtrisant des attaques normales rapides et des attaques puissantes conçues pour briser les rangs ennemis. Le cœur de la série se retrouve dans ce sentiment grisant de puissance, lorsque l’on décime des vagues d’adversaires avec une force impressionnante. Pour diversifier l’expérience, de nombreuses armes sont disponibles, telles que l’épée, la lance, les gantelets, le bâton, les chakrams et bien d’autres. Le plus satisfaisant est la possibilité de changer d’arme à la volée pendant les batailles. Cependant, cette mécanique est légèrement entravée par la nécessité de passer par le menu. Cela casse un peu le rythme, surtout lorsque notre inventaire est bien rempli.

En enchaînant les attaques, la « Bravoure » du protagoniste augmente, permettant d’exécuter les « Arts », des attaques puissantes propres à chaque type d’arme. L’utilisation régulière des armes renforce leur maîtrise, débloquant de nouveaux coups et combos, ce qui offre au jeu une progression intéressante et promet d’atténuer une potentielle lassitude après plusieurs dizaines d’heures. En pratique, les sensations de jeu sont très agréables, et Omega Force semble avoir trouvé un juste équilibre entre l’action spectaculaire où l’on envoie valser des armées entières, et une dimension technique et stratégique.

Face aux généraux, plus coriaces que les soldats de base, il est essentiel de parer, esquiver ou interrompre leurs attaques pour les vaincre efficacement. Certains d’entre eux peuvent même vous provoquer en duel, et remporter ces affrontements réduit drastiquement le moral de l’armée ennemie. Cela dit, il est tout aussi amusant de refuser leur défi, surtout lorsqu’on est sur le point de remporter la bataille. Au-delà des prouesses individuelles, il est possible de donner des ordres à vos alliés, comme lancer des charges de cavalerie ou déclencher des pluies de flèches enflammées. Bien que cela reste à vérifier à un stade plus avancé du jeu, Dynasty Warriors Origins semble exiger un minimum de vision tactique, en tenant compte des failles du champ de bataille, que ce soit pour attaquer ou défendre.

A la fois beau et fluide avec des milliers de soldats à l’écran

Si le genre vous séduit un tant soit peu, il y a de fortes chances pour que la boucle de gameplay devienne rapidement addictive. Un effort notable a été réalisé sur la scénarisation et la complexité des batailles pour éviter de sombrer dans des automatismes répétitifs. Cela reste à confirmer dans un test complet, mais en comparant une grande bataille du chapitre 1 avec une autre du chapitre 3, la différence laisse entrevoir un potentiel prometteur pour l’ensemble du jeu. Bien entendu, vous pouvez également incarner les grandes figures des Trois Royaumes. En tant que compagnons, elles vous assistent sur le front, et vous pouvez diriger leurs actions pour libérer leur potentiel durant un laps de temps limité. Si certains fans pourraient regretter de ne pas pouvoir les contrôler pleinement à leur guise, ces cartes maîtresses brillent d’autant plus par leur puissance dévastatrice.

Sur le plan graphique, la série Dynasty Warriors a toujours navigué sur une corde raide, contrainte de trouver un compromis entre fluidité et qualité visuelle en raison des spécificités de son genre. Avec l’arrivée de la dernière génération de consoles, Omega Force semble avoir trouvé un bon équilibre. Dynasty Warriors Origins n’est certes pas le jeu le plus impressionnant visuellement de sa génération, mais son rendu est suffisamment flatteur pour ne pas décevoir face aux standards actuels. À noter que les cinématiques sont particulièrement impressionnantes, et que les personnages emblématiques sont bien rendus. Malgré tout, ce qui compte le plus, c’est que lors de nos sessions, aucun ralentissement n’a été observé, même lors de batailles visuellement très chargées. Sur PC également, le jeu maintient un framerate stable de 60 FPS.

En définitive, nous avons passé un très bon moment sur ce Dynasty Warriors Origins qui promet d’offrir un nouveau départ solide. Le jeu parvient à tirer parti des critiques passées tout en rendant la licence plus accessible à un nouveau public. Il offre ainsi une initiation au musou dans sa forme la plus traditionnelle, mais avec des ajustements modernes pour un confort optimal. Reste à voir si le titre parviendra à maintenir ce niveau de qualité sur l’ensemble de l’aventure. Nous attendons donc avec impatience sa sortie, prévue le 17 janvier prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.