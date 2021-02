Nioh Collection

Nioh Collection est une compilation regroupant les jeux Nioh Remastered et Nioh 2 Remastered. Les deux jeux sont disponibles dans leur meilleure version, avec l'ajout d'un mode 120 fps et un mode 4K/60 fps qui est aussi présent. Cette compilation regroupe également tous les DLC sortis pour les deux épisodes, aussi bien le contenu narratif en plus que les packs d'armes et armures. La version PS5 a aussi droit à des retours haptiques et au support des gâchettes adaptatives pour la DualSense.