Kingmakers, le jeu médiéval avec des armes à feu et des voitures, est repoussé à une date indéterminée

Rouler sur des chevaliers attendra

Le studio Redemption Road aura attendu la toute dernière minute pour annoncer le report de Kingmakers. Initialement prévu pour ce 8 octobre, le jeu n’a maintenant plus de date de sortie, le studio justifiant cela par l’envie de ne pas proposer le jeu sur le marché tant qu’il n’a pas corrigé certains détails essentiels, notamment pour permettre au jeu de tourner sur plusieurs configurations différentes de PC :

« Pourquoi Kingmakers est-il retardé ? En bref, c’est un jeu incroyablement ambitieux et sans compromis, et nous ne voulons supprimer aucune fonctionnalité prévue pour le sortir plus tôt. Notre objectif, depuis le début, a été de créer un jeu qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché, en termes de gameplay, d’échelle, de portée et d’interactivité. Avec Kingmakers, nous avons voulu repousser les limites du code source d’Unreal Engine 4, tout en offrant un véritable 60 fps aux PC milieu de gamme, sans avoir recours à de fausses images […] Nous voulons nous assurer que quiconque achetant le jeu puisse sentir que son argent a été bien dépensé. Nous voulons que ce soit le cas aussi bien chez ceux avec un PC dernière génération, que ceux qui possèdent un PC qui ne date pas d’hier. »

Par conséquent, le studio indique qu’il ne sait pas combien de temps ce travail supplémentaire va durer. Aucune nouvelle date de sortie n’a donc été précisée pour le moment, mais une nouvelle présentation de gameplay (longue de 30 minutes) devrait arriver d’ici peu.