Kingmakers mélange shooter médiéval et stratégie avec des voitures et des châteaux destructibles

Le flingue contre l’épée

Officialisé il y a bientôt un an, Kingmakers a refait surface il y a peu pour donner des nouvelles sur sa période de sortie. Et celle-ci arrivera très bientôt puisque désormais logée au début de l’année prochaine. En attendant, on a pu picorer de nouvelles images avec une bande-annonce qui revient sur son concept étrangement loufoque mais qui, il faut bien l’avouer, donne envie de poser les mains dessus.

Dans Kingmakers, on incarne le dernier espoir d’un monde en péril, envoyé 500 ans en arrière, en pleine Angleterre médiévale, pour modifier le cours d’une guerre sanglante et éviter une apocalypse imminente. Cette mission temporelle permet ainsi un étrange mélange entre des armes modernes et un cadre médiéval, avec la possibilité d’utiliser des fusils d’assaut, des hélicoptères d’attaque et d’autres équipements contemporains contre des chevaliers et des forteresses ancestrales.

Sur le champ de bataille, qui se déroule en temps réel, on fait face à une horde d’adversaires, ce qui rappellerait presque les vagues d’un Dynasty Warriors. A cela s’ajoutent des mécaniques de construction et de gestion pour bâtir et de développer notre propre royaume. On peut ainsi ériger des fortifications, planifier des stratégies et commander diverses unités telles que des archers, des épéistes, des lanciers et de la cavalerie. Un mode coopératif en ligne est évoqué, où l’on pourra jouer jusqu’à 3 personnes.

Kingmakers sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam et l’Epic Games Store au premier trimestre 2025. Le studio a aussi annoncé fièrement avoir dépassé le million de wishlists atteints sur Steam. Enfin, notez qu’une adaptation au cinéma semble toujours dans les tuyaux, avec Dmitri M. Johnson à la production.