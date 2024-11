Le jeu mobile Kingdom Hearts Missing-Link ne verra pas le jour cette année et est reporté à une date indéfinie

L’attente autour de Kingdom Hearts IV devient longue et les porteurs de Keyblade en herbe espéraient pouvoir retrouver cet univers dès cette année avec le jeu mobile Kingdom Hearts Missing-Link, qui se présente comme un préquel nous permettant d’en savoir davantage sur la cité de Scala ad Caelum. Malheureusement, cela ne se fera pas, puisque le jeu est reporté et à une date encore inconnue pour le moment :

En début d’année, le titre avait eu droit à une bêta fermée, ce qui laissait augurer d’une sortie à l’heure. L’histoire en aura décidé autrement et pour le moment, on ne sait pas du tout quand il sera possible de jouer à ce Kingdom Hearts Missing-Link, prévu sur les plateformes iOS et Android.

While preparing for the launch of "KINGDOM HEARTS Missing-Link", we have made the difficult decision to delay the release.

We sincerely apologize to all players who have been looking forward to the release.

We appreciate your patience. Please look forward to further information.

