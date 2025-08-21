Kill the Brickman s’annonce, un casse-briques roguelike… au tour par tour !

Surprenant, c’est le mot

Annoncé à l’occasion du Showcase Xbox au cours de la Gamescom se déroulant cette semaine (on vous renvoie à notre article regroupant les annonces de l’Opening Night Live), Kill the Brickman aura certainement pu surprendre. Pas par son aspect visuel, qu’on devine assez rudimentaire, mais bien par son concept, qui mêle le roguelike, ou roguelite, à du casse-briques, le tout entièrement au tour par tour. Un pari un brin osé, dont on peine un peu à imaginer le résultat en jeu.

Toujours est-il que niveau originalité, on fait difficilement mieux. À l’image de Balatro l’an passé (on vous renvoie à notre test), qui adaptait le poker à la sauce Roguelite, Kill the Brickman reprend une recette bien connue qu’on n’aurait jamais imaginé voir se décliner à cette sauce. Ici, bien qu’on conserve la base du casse-briques, à savoir la possibilité de détruire littéralement des briques en jeu, ne vous attendez pas à retrouver ce que vous connaissiez de titres comme Arkanoide.

Il n’est en effet pas question d’incarner une petite planche en bas de l’écran, afin de renvoyer vos balles, mais plutôt un révolver. Vous pourrez bien sûr obtenir des bonus qui dicteront votre progression dans chaque run, avec divers chargeurs pour votre flingue, ou différentes balles aux capacités variées. Le titre de Doonutsaure et poncle propose aussi un système de missions annexes à cocher en jeu, augmentant le challenge pour des récompenses supplémentaires.

Si la recette vous intrigue, sachez que vous n’avez pas à attendre pour vous y essayer, puisque Kill the Brickman est disponible dès maintenant sur PC via Steam et Xbox, au prix raisonnable de 4,99 euros.