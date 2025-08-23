Test Kill the Brickman – Le Balatro du casse-briques ?

7.5

Jaquette de Kill the Brickman
Kill the Brickman
pc
xbox series

Date de sortie : 21/08/2025

  • Une recette originale
  • Des combos jubilatoires
  • Designs des briques et des balles très réussis
  • Un prix tout doux (4,99 euros)
  • Manque d'un bon coup de polish
  • Visuellement assez pauvre...
  • ... et encore plus pauvre musicalement
  • Challenge peut-être un peu bas pour le genre
7.5

Avec son concept étrange mêlant casse-briques et stratégie, Kill the Brickman intrigue autant qu’il surprend souris en main. Très proche d’un Balatro dans sa construction, le titre n’est toutefois pas aussi bien fini que son modèle. Ce qu’on lui pardonne volontiers étant donné son prix ridiculement bas, et qui ne l’empêche pas de faire naître, lui-aussi, un joli sentiment d’addiction, avec sa recette qui mêle le jubilatoire à la réflexion.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

