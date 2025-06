Keeper : Double Fine Productions dévoile l’après-Psychonauts 2 avec un jeu d’aventure où l’on incarne un phare

Parmi les Xbox Game Studios dont on entend trop souvent peu parler, Double Fine Productions est l’un des plus talentueux. Après avoir travaillé sur l’excellent Psychonauts 2, cette équipe avait fait profil bas pour son prochain projet, dont on espérait qu’il soit aussi original que ce dernier jeu. Et à première vue, c’est le cas, puisque Keeper prend la forme d’un jeu d’action et d’aventure qui nous fait incarner… un phare.