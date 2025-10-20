Test Keeper – Un voyage onirique pavé de bonnes intentions mais inégal

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

4 heures

Collectionneur

4.5 heures

Jaquette de Keeper
Keeper
pc
xbox series

Date de sortie : 17/10/2025

  • Un voyage onirique intelligent
  • Des énigmes bien pensées
  • Le "combat" de boss final...
  • Visuellement très original
  • Des changements de mécaniques bienvenues
  • Long à démarrer
  • Les musiques, hors sujet
  • ... mais quel dommage qu'il soit si rapide
7

En choisissant de ne quasiment pas faire de promo pour un de leurs propres jeux maison, Xbox invisibilise pourtant l’un des petits bijoux vidéoludiques de cette fin d’année. Malgré quelques premières sections un peu trop restrictives, qui viennent alors bloquer les joueurs et joueuses le long d’un chemin laissant peu de place aux écarts, l’histoire de Keeper, son gameplay et sa philosophie s’envolent pour atteindre de réels sommets, alternant les émotions, les ressentis, laissant chacun se faire sa propre interprétation d’une histoire d’anticipation, de résilience, mais aussi de sa propre capacité à changer et à bien s’entourer. On retient finalement un plaisir visuel, parfois maladroitement exécuté, mais toujours poétique, comme une fable sur un monde à qui nous infligeons probablement trop de choses, mais qui permet de faire comprendre que malgré les épreuves, il faut toujours continuer d’avancer.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Keeper : Nos premières impressions après avoir vu le jeu à la Gamescom 2025

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Keeper : Nos premières impressions après avoir vu le jeu à la Gamescom 2025

Keeper : Double Fine Productions dévoile l’après-Psychonauts 2 avec un jeu d’aventure où l’on incarne un phare

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Keeper : Double Fine Productions dévoile l’après-Psychonauts 2 avec un jeu d’aventure où l’on incarne un phare

Mémoire vivante – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mémoire vivante – Borderlands 4

Comme un Sharm – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Comme un Sharm – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires