Jump the Track sort aujourd’hui et vous le fait savoir en faisant un petit crochet par l’AG French Direct

Le croisement d’un visual novel et d’un pachinko, vraiment ?

Dans Jump the Track, vous incarnez Sam, un jeune homme forcé de multiplier les petits boulots pour s’en sortir. Mais alors qu’il détruit accidentellement la peluche de la fille de son patron, l’un des hommes les plus puissants de la ville en proie à la rébellion contre les élites, Sam se retrouve dans une galère sans nom et se lance corps et âme dans une aventure pour tenter de réparer sa bêtise et sauver sa peau par la même occasion.

Jusqu’ici, vous vous dites que Jump the Track est un jeu narratif « ordinaire », eh bien non ! Puisque le nouveau jeu des créateurs de Baladins et Pile Up! est en réalité un savant mélange de visual novel et de pachinko, ces jeux d’arcade issus d’un croisement entre le flipper et la machine à sous.

Cela prendra la forme de séquences d’arcade jouées avant chaque choix narratif conduisant à l’expression d’un sentiment dans une situation donnée. Comme dans un « casse-briques », vous devrez viser les blocs avec vos balles et toucher ceux représentant des émotions pour débloquer des réponses supplémentaires. Mais attention, comme nous l’avons vu dans notre session de jeu en amont de la conférence, ces réponses bonus ne sont parfois pas forcément les plus idéales. D’autant plus qu’aucun retour en arrière n’est possible, puisque l’échec n’existe pas. Votre histoire continuera de se dérouler avec les conséquences de vos actes et de vos choix.

La démo que nous avons pu essayer nous emmenait dans un casino pour y retrouver une certaine Henriette capable de nous rendre des tickets de tombola virtuelle volés. Mais tout ne se passe pas comme prévu et l’obtention de son soutien ou pas se fera en fonction de vos réponses et de vos performances aux jeux proposés. Choisissez-vous la diplomatie ou bien l’agressivité ? Plusieurs choix nous ont permis de voir de légères différences avec une fin réellement différente de la scène en question, de quoi valider les conséquences à court terme sans toutefois promettre celles à long terme. Rassurez-vous, car la durée de vie du jeu est estimée à environ 3h pour un maximum de rejouabilité garantie.

Pourquoi tarder puisque vous pouvez vous lancer dans l’aventure dès maintenant ? Eh oui, Seed by Seed soutient l’AG French Direct et propose Jump the Track dès aujourd’hui exclusivement sur Steam au prix de 9,99€. Notez que la démo est également disponible pour essayer le jeu avant de passer à l’achat. N’hésitez pas à parcourir sa page Steam pour plus d’informations et à lire notre interview prochainement publiée.