Baladins

Baladins est un RPG narratif multijoueur développé et édité par le studio français Seed by Seed. Dans ce titre, 4 joueurs peuvent incarné des aventuriers aux compétences assez particulières et dont le but est de s'amuser. Il promet des sessions assez courtes d'environ 1 heures et que l'on pourra refaire afin d'emprunter différents embranchements. Les graphismes se composent d'animations en 2D faites à la main.