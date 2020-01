Journey to the Savage Planet est un jeu d’aventure et d’exploration à la première personne dans un monde extraterrestre immense et coloré, peuplé d’étranges et merveilleuses créatures. En tant qu’employé de Kindred Aerospace, vous êtes envoyé sur une planète inconnue, AR-Y 26, au fin fond de l’univers. Mais prenez gare, vous ne possédez que peu d’équipement et surtout d’aucune carte.

Avec pour seuls encouragements ceux de votre PDG et de l’intelligence artificielle qui vous accompagne, votre travail consiste à explorer mais surtout répertorier la faune et la flore présentes afin de déterminer si cette planète est propice à l’habitation humaine. De multiples créatures sont à retrouver afin d’enrichir votre Kindex, sorte de journal de bord à étayer afin d’aider les scientifiques de Kindred Aerospace à en savoir plus. Mais êtes-vous vraiment tout seul ?