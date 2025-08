Jouez gratuitement à HAIKYU!! FLY HIGH dès maintenant, le jeu est disponible sur mobiles iOS et Android

Jouez dès maintenant à HAIKYU!! FLY HIGH

HAIKYU!! FLY HIGH est déjà disponible dans certains pays en Asie, mais sa version globale n’était pas encore parvenue jusqu’à nous en Occident. L’éditeur Garena s’apprête à changer cela puisqu’après avoir ouvert les préinscriptions pour le jeu mobile en début d’année, sachez que HAIKYU!! FLY HIGH est disponible en France aujourd’hui, ce 31 juillet prochain sur iOS et Android.

Mais HAIKYU!! FLY HIGH, c’est quoi ? Déjà, rappelons ce qu’est Haikyuu pour les personnes qui chercheraient à découvrir un excellent manga de sport. Haikyuu nous raconte l’histoire de Hinata Shoyo, jeune passionné volleyball après avoir vu l’équipe de Karasuno jouer dans une compétition nationale. Inspiré par un joueur fantastique nommé « Petit Géant », qui, comme lui, n’était pas très grand, il rêve de jouer au volley à un si grand niveau. Son rêve est cependant mis à mal au collège lorsque son équipe échoue contre celle de Kageyama Tobio. Alors qu’il entre au lycée Karasuno avec l’envie de ne plus revivre un tel échec, Hinata se rend compte que Kageyama a, lui aussi, choisi cette école, et les deux rivaux vont devenir un duo étrange et inarrêtable, prêt à relancer cette équipe.

Un jeu particulièrement fidèle

Imaginer Haikyu en jeu vidéo est assez aisé, même s’il n’existe pas beaucoup de jeux de volleyball. Encore faut-il faire les choses comme il faut, en adaptant fidèlement l’esprit du manga, et surtout celui de l’anime. Car oui, HAIKYU!! FLY HIGH se base essentiellement sur l’anime Haikyuu, en reprenant son chara-design et même certaines des scènes culte pour reproduire la mise en scène de certaines compétences des joueurs sur le terrain. On retrouve même tous les seiyus de l’anime, qui donnent vie aux dialogues que l’on pourra lire entre les différents matchs qui vont nous faire revivre les moments importants de l’histoire.

Dans ce jeu mobile, vous voilà libre de composer votre propre équipe parmi tous les personnages de Haikyuu, à condition d’avoir assez de chance pour les débloquer via la mécanique de gacha et des récompenses à débloquer par centaines en accomplissant certaines missions. Tous les personnages auront un niveau de rareté selon leur puissance, avec parfois plusieurs itérations de certains joueurs comme Hinata et sa version collégienne ou sa version de Karasuno, qui ne sera pas la même. Vous pourrez ainsi très bien vous en tenir aux compositions standards de Karasuno, Aoba Josai et compagnie, ou bien construire une équipe All-Stars avec les meilleurs joueurs du manga, si tant est que chaque poste est rempli convenablement.

Chaque joueur dispose de ses propres avantages et inconvénients, comme Hinata qui sera forcément moins bon en service, mais très efficace pour les smashs. De plus, certains personnages auront des bonus en étant associés à d’autres, comme Nishinoya et Ryu qui gagneront à être placés ensemble. D’où la nécessité de faire très attention à notre composition d’équipe. Pour ce qui est du gameplay, vous ne contrôlerez pas totalement les déplacements de chaque personnage, mais vous devrez rapidement décider de quelles capacités vous allez avoir besoin.

Durant le service, vous choisissez dans quelle partie du camp adverse envoyer la balle, avant de cliquer au bon moment sur l’écran pour ajuster la puissance. Une fois la balle récupérée par le passeur, vous devrez décider vers qui envoyer le ballon, celui qui sera le plus à même de détruire le bloc adverse avec sa compétence. Compétence parfois mise en scène avec une courte cinématique qui reprend l’esthétique de l’anime et qui vient ajouter un aspect spectaculaire à l’action. Vous entendrez donc bien le fameux « Rolling Thunder » si Nishinoya est à la réception.

En dehors des matchs, des mini-jeux sont également proposés avec des quiz pour mesure votre connaissance sur Haikyuu et ses personnages, un jeu de l’oie, ou encore un mini-jeu de beach-volley avec les petits corbeaux emblématiques à l’effigie de Hinata et Kageyama. En bref, il y aura de quoi pour les fans de l’anime, qui pourront emporter partout avec eux un bout de ce dernier grâce à ce jeu mobile très fidèle. Rendez-vous dès maintenant sur iOS et Android pour commencer votre route vers le championnat national.