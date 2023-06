John Carpenter’s Toxic Commando : Un FPS qui sent bon les années 80 annoncé

Du fun, des infectés et du boxon

On ne s’y attendait pas forcément : John Carpenter, réalisateur, scénariste et producteur de talent, a servi d’inspiration pour un nouveau jeu vidéo. Il est notamment connu pour Halloween, The Thing ou encore New York 1997. Un terrain de jeu horrifique qui semble donner des idées à l’équipe de Saber Interactive qui vient d’annoncer John Carpenter’s Toxic Commando à travers une première bande-annonce.

Le titre se présente comme un FPS coopératif, jouable jusqu’à quatre personnes, où l’objectif est de faire face à des hordes d’infectés qui arrivent par centaine. Un pitch de base logique quand on sait qu’il s’agit du studio derrière World War Z. Les développeurs s’allient une nouvelle fois à Focus Entertainment et reprennent d’ailleurs leur Swarm Engine, moteur graphique qui avait fait des merveilles quand il était question d’afficher une foule de mangeurs de cervelles à l’écran.

Bien sûr, si les personnes qui aiment se défouler y trouveront leur principal intérêt dans le défouraillage d’infectés, le titre a également comme argument son ambiance : décrit comme un clin d’oeil aux films des années 80, il se présente comme un véritable buddy-movie rempli d’action, d’adrénaline et d’humour, toujours inspiré de la filmographie de John Carpenter.

On est alors plongé dans un futur proche où une expérience scientifique a mal tourné et a provoqué le réveil du Sludge God, une « saleté ancestrale » qui terraforme la région en transformant le sol en matière noire visqueuse et ses habitants en infectés. Mais bon, pas de panique, vous faîtes partie du Toxic Commando, une équipe appelée par la personne à l’origine du problème. Vous pourrez alors choisir entre différentes classes, chacune ayant son propre style, et à vous de venir à bout des adversaires à coup de pétoires, grenades, katanas et pouvoirs spéciaux.

Et si vous vous posiez la question, John Carpenter est bien impliqué dans le projet. Le réalisateur a déclaré :

« C’est très stimulant pour moi de collaborer sur un nouveau jeu avec Focus et Saber. Vous savez, j’adore tirer sur des zombies. Tout le monde n’arrête pas de me dire qu’il faut les appeler ‘les infectés’. Les gars, ce sont des goules, point. En plus, ils sont des tonnes à l’écran, et ils explosent de partout. Les gens vont adorer ce jeu. »

John Carpenter’s Toxic Commando est prévu pour courant 2024 sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Pas plus d’informations sur sa période de sortie ni son prix pour l’instant.