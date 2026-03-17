Test John Carpenter’s Toxic Commando – Un shooter zombiesque fun, mais trop générique ?

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Jaquette de John Carpenter’s Toxic Commando
John Carpenter’s Toxic Commando
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ps5
xbox series

Date de sortie : 12/03/2026

  • Le côté sérié B est un pur délice
  • La bande-son kitch de John Carpenter est réussie
  • Des gunfights intenses et solides
  • L'utilisation du véhicule intéressante
  • L'aspect coopération à la Left 4 Dead bien ficelé
  • Le moteur fait de belles prouesses sur le nombre de zombies affichés
  • La génération procédurale des maps semi-ouvertes
  • Système de classes et d'upgrades d'armes...
  • ... Trop peu inspiré dans l'exécution
  • Ultra répétitif sur sa boucle de gameplay
  • Les bots, bêtes comme leurs pieds
  • Quelques pics de difficulté frustrants
  • Narration à côté de la plaque avec ses dialogues bas du front
  • Les décors des missions, du copié-collé
6

Loin d’être mauvais, John Carpenter’s Toxic Commando se révèle être un shooter coopératif honnête. Si dans l’approche des missions comme dans le gameplay, le titre parvient à donner un peu de liberté aux joueurs et un plaisir de jeu instantané dans les gunfights, il faut dire que le reste ne révolutionne rien, ou se rétame par moment. Pourtant, le soft arrive à offrir une sensation gratifiante, tout en ayant un système d’amélioration classique mais efficace dans l’exécution. La bande-son dépote aussi, mais tout n’est évidemment pas parfait. Le titre accumule les écueils avec un équilibrage frustrant, des missions à la boucle de gameplay trop répétitive, un contenu franchement trop léger et surtout une narration qui aurait pu faire bougrement mieux en dépit de son côté nanar de série B, amusant au début. On en ressort finalement autant satisfait que trop mitigé, sûrement à cause d’une base qui nous donne une impression d’inachevé. C’est un titre que vous allez faire entre potes au début, mais une fois que vous aurez vu tout ce qu’il y a à offrir, vous passerez vite à autre chose.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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